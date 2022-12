Pablo Motos 'sonsaca' a Pedroche la clave definitiva de su vestido para las Campanadas: “Me va a matar Josie”

Una vez más, El Hormiguero ha cerrado el año con Cristina Pedroche como invitada. Pablo Motos recibió la visita de su compañera una semana antes de presentar por séptimo año consecutivo las Campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote. La vallecana aprovechó la entrevista para dar más pistas sobre el vestido que lucirá el próximo 31 de diciembre dede la Puerta del Sol de Madrid.

Después de probar el nuevo roscón que ha lanzado al mercado su marido, Dabiz Muñoz, Pablo Motos recordó algunas de las polémicas que surgieron el año pasado y las críticas que recibe siempre Pedroche. “La gente no entiende que esto es entretenimiento, que no hace falta raparme la cabeza para parecer calva”, empezó diciendo la invitada, que reconoció que los comentarios negativos que recibió el año pasado le pasaron factura.

Acto seguido, ambos recordaron su confirmación de que, este año, “vuelven las transparencias”. “¿Por qué no? Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo mucho”, reafirmó la colaboradora de Zapeando, que avanzó que su vestido lleva trozos de muchas personas en una capa, pero que realmente habrá algo sobre su piel que será “un tipo de arte”.

La pista definitiva de su vestido

“No tiene nada que ver con otros años. Han estado involucradas más de 100 personas en este vestido. Han puesto un trocito y no han visto la idea terminada”, dejó caer Pedroche, que afirmó no tener problemas con la idea de tener que mostrar su cuerpo. “Tengo 34 años, me cuido, me lo curro. Me veo bien, me gusto y me caigo bien”.

Fue entonces cuando Pablo Motos sonsacó a su compañera la pista clave de su vestido. “Hay un concepto y no siempre el concepto va unido a mucha tela”, afirmó la joven, confirmando que habrá “poca tela”. “Los primeros años era más moda y los últimos años se ha ido convirtiendo, a parte de moda, en arte”, añadió.

“Es una disciplina de arte que todavía no he tocado”, insinuó Pedroche, que afirmó que es algo en lo que “se tarda”. “Me voy a tirar a la piscina y si es que no es que no. Hay una cosa que hacía el hombre prehistórico que se pintaban y se pintaban las tribus también para reconocerse entre ellas. ¿Puede ser? ¿Voy bien? ¿Es body painting?”, le preguntó Motos directamente.

Pedroche se llevó las manos a la cabeza, dando por buena la teoría del presentador. “¡Yo no lo he dicho! Me va a matar Josie. Es que lo sabía, Pablo Motos es un tío muy listo que me conoce mucho. ¿Cómo has llegado a eso?”, continuó la vallecana. “A partir de ahora ya no doy más pistas hasta Nochevieja. He dicho lo más grande”, sentenció.

“Hay mucha poesía, mucho concepto. Creo que va a gustar porque hay un concepto y un fondo. Hay una parte muy muy arte y una parte muy sexy. ¡Pero es que yo soy sexy”, concluyó Pedroche.