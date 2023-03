El padre de Carlos 'El Yoyas' increpa a un equipo de 'Fiesta' que hacía guardia frente a su casa

Dos reporteros de Fiesta fueron increpados este sábado por el padre de Carlos Navarro 'El Yoyas'. El equipo del programa se había acercado a su casa ante la sospecha de que el exconcursante de Gran Hermano –que está en búsqueda y captura desde noviembre por no ingresar en prisión– podría estar escondido en el interior del edificio.

La periodista Arabella Otero grabó con su móvil los momentos de mayor tensión, que se produjeron en la calle y a plena luz del día. En el vídeo se aprecia al hombre discutiendo con el cámara de Fiesta, al que le exige que se marche y deje de hacer guardia frente a la vivienda.

En ese instante se acerca la reportera –grabando la escena– para explicar al señor que simplemente querían “contrastar” si era cierto que Navarro estaba en casa, a lo que él responde con una amenaza: “Tú haces tu trabajo. Como yo haga mi trabajo, vais 'palante' los dos ahora mismo”. Entretanto, dos mujeres tratan de frenar al padre del televisivo.

Cuando ya parecía que el hombre volvía a la residencia familiar, la periodista lanzó un comentario que de nuevo le hizo enfadar. “Usted tiene que entender que su hijo está en búsqueda y captura”, le recordó, y él, revolviéndose entre las mujeres que lo intentaban contener, se dio la vuelta para exigir que se deje “en paz” a su familia. “¡Como saques alguna puta imagen mía... ¡gilipollas, largo de aquí!”, les amenazó por última vez. “Nos vamos ya, pero calma”, le dijo el reportero gráfico con el que había empezado a discutir. La secuencia acaba ahí.

Según la periodista, que lleva “varios días recibiendo pistas” sobre el supuesto paradero de Carlos Navarro, al exconcursante de Gran Hermano lo han visto en diferentes comercios de una zona de Cataluña que prefirió no revelar para no entorpecer la investigación de los Mossos d'Esquadra, que no pueden acceder a la vivienda porque necesitan para ello una orden judicial y suficientes pruebas.

Horas después, ya de noche, el hombre volvió a salir a la calle, más calmado, para pedir a los reporteros que abandonen el barrio: “Me estáis acosando. No vengáis por aquí, por favor. Voy a tomar medidas legales, una orden de alejamiento, porque al que que se busca es a mi hijo, no a mí”.

Fayna Bethencourt pide que se extreme la vigilancia sobre la residencia familiar

Carlos Navarro tendría que haber entrado en prisión en noviembre de 2022 para cumplir una condena de cinco años y ocho meses por un delito de malos tratos contra su expareja, Fayna Bethencourt, a la que conoció en el reality de Telecinco. El condenado se dio a la fuga y la policía no ha sido capaz de localizarle en todo este tiempo en el que incluso llegó a conceder una entrevista a un periódico de tirada nacional.

Este sábado, al calor de las informaciones más recientes, Bethencourt intervino en directo en Fiesta para rogar que no se pierda de vista la vivienda en la que podría estar su agresor. Se mostró esperanzada porque, según dijo, está convencida de que Navarro se esconde allí, pero precisamente por eso insistió en la necesidad de extremar la vigilancia.

“Si existe la mínima sospecha de que este hombre se encuentre ahí, que es más que probable, que actúen las autoridades competentes y pidan una orden de registro. Quiero ser cauta, pero al hablar de ese sitio sí que tengo bastantes esperanzas esta vez. Si hay la mínima duda de que este señor está ahí, que mantengan vigilancia porque si él sabe que está localizado, va a huir”, expresó en el programa de Emma García.