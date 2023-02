Palomo Spain asegura que en 'Maestros de la costura' daba una imagen irreal de sí mismo: “Tenía un papel”

Palomo Spain protagonizó este miércoles la nueva entrega de Planeta Calleja. El diseñador puso a rumbo a Laponia junto a Jesús Calleja, que además de llevárselo a esquiar y a lanzarse en trineo por la nieve, supo buscarle “las cosquillas” y llegar “a lo más profundo” de su ser. Algo que el modisto agradeció al final de la emisión, en la que él y Calleja llegaron a la misma conclusión: que el verdadero Palomo Spain no es el que se vio en Maestros de la costura.

Jesús Calleja introdujo el tema diciendo que, en el caso del modisto, “el personaje sí que es muy diferente de la persona”. Y Palomo le dio la razón con las siguientes palabras: “La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Lo que pasa es que he salido cinco años en un programa de televisión en el que tenía un papel y un peso. Todos los días sales montado en los tacones y con 20.000 collares y tal, y te quedas más con la imagen. Con esa idea de 'diseñador diva soberbio' que con lo que en realidad soy”.

Palomo realiza un homenaje inédito en 'Planeta Calleja'

Por tanto, en Planeta Calleja se pudo ver a un Palomo Spain diferente. Uno muy arraigado a su familia -su padre, de hecho, lo acompañó a Laponia- y a su su pueblo natal, Posadas, en Córdoba, donde sigue viviendo en la actualidad.

Es más, tanto quiere Palomo a su tierra que le dedicó un homenaje que pilló por sorpresa a Calleja. “¡Esto no lo había visto yo nunca en Planeta Calleja!”, exclamó el presentador cuando vio que su invitado sacaba la bandera de Posadas para hacerse una foto con ella y demostrar que un maleno, como se conoce a los de su pueblo, había llegado hasta Laponia. “A ver si me ponen ya una plaza, coño”, bromeó el diseñador. “¿Ves? Ya te estás volviendo divino de la muerte”, respondió Calleja antes de fundirse en un abrazo con Palomo y dar por concluida su aventura por tierras finlandesas.

La anécdota del diseñador con Beyoncé

Además de profundizar en su lado más personal, Jesús Calleja también preguntó a Palomo Spain por el profesional. Concretamente, a qué famosas ha vestido durante su carrera. “A Dua Lipa, a Rosalía, a Madonna, a Beyoncé…”, comenzó a enumerar el modisto, que se detuvo precisamente en Beyoncé para contar una anécdota personal.

La misma se remonta a cuando Palomo fue a Nueva York a hacer “el vestuario del ballet”. “La música la hacía su hermana. El día del estreno vi que se sentaba una mujer al lado y era Beyoncé. Nada más empezar, se me cayó un lagrimón”, aseguró el diseñador, cuyo trabajo con el vestuario dejó sorprendidos a los asistentes. “Beyoncé me dijo ‘esta noche has cambiado la percepción del ballet’. Eso a mí me llegó al alma”, aseguró Palomo.

“Se quedó sorprendida. Fue encantadora. Se presentó a mí, a mi novio, a mi asistente… Y sin necesidad de hacerlo. Fue muy cercana”, añadió sobre la cantante, que entonces descubrió que Palomo Spain fue quien diseñó el vestido con el que presentó públicamente a sus gemelos. Desde entonces, la artista norteamericana es una de sus mejores y más célebres clientas.