Una pareja de 'First Dates' pidió marcharse en el primer plato: “No quiero pasar un minuto más con ella”

Eloy llegaba a First Dates buscando a una chica normal, buena, cariñosa “no le voy a pedir más de lo que yo puedo ofrecer” con la que poder mantener una relación seria, que hace años que no tiene.

Laura Boado debutó en 'First Dates' con un 'flechazo' entre solteros: "Este programa es la hostia"

Más

Él explicó que había sido militar, adiestrador canino y ahora era camarero. Que venía de Córdoba y que en el amor le había ido regular. Lo que no sabía es que en el restaurante de Cuatro, la cita le iba a ir aún peor.

Por la pruerta entró Mercedes, también dedicada a la hostelería y con mala suerte en el amor. Por lo que buscaba alguien que la respetara y le fuera fiel. Pero lo que no había dicho que otra de sus condiciones es que “tuviera pelo”.

Al sentarse en la mesa, y con el primer plato delante, la soltera no se pudo contener: “Eres agradable pero no me atraes físicamente, la verdad. No me gustan los hombres calvos, perdón por la expresión”. Algo que él entendió pero tampoco se frenó al responder: “No te preocupes a mí me gustan delgadas”.

Así que los dos concluyeron que no se gustaban y la tensión creció de inmediato: “Pues ya está. Es que me siento bastante incómoda contigo”, añadió ella y él confirmó: “Pues nada, yo también estoy incómodo contigo. Obviamente no nos gustamos ninguno de los dos”. Y a cámara confesaba que no quería “pasar ni un minuto más con una persona que transmite malrollo”.

Seguidamente, él se levantaba e informaba a Matías y Laura del deseo de ambos de marcharse: “No la soporto. Ella se siente incómoda. A mí me gustan delgadas pero eso no quita que pueda sentarme en una mesa con alguien que no lo esté y podamos tener una conversación”, señalaba.

Mientras ella repetía lo que ya había dicho: “No es mi perfil, me gustan los hombres con pelo. Me gustaría venir otro día y conocer a otra persona”, sugirió. Y él se apuntó a la propuesta. Los dos se marcharon del restaurante juntos pero totalmente distantes.