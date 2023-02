'Pasapalabra' alcanza un nuevo hito: pone en juego el mayor bote de toda su historia

Pasapalabra alcanzará este lunes un nuevo hito en su larga y exitosa trayectoria. El concurso de Antena 3 comenzará la semana poniendo en juego el mayor bote de toda su historia: 2.194.000 euros. Hasta ahora, el techo del programa lo marcaban los 2.190.000 euros que ganó Eduardo Benito tras completar 'El Rosco' el 8 de mayo de 2006.

Ahora, casi 17 años después, Orestes Barbero y Rafa Castaño serán los primeros que jueguen por una cifra superior después de que el bote haya crecido ininterrumpida durante 345 entregas y 517 días. Algo que les impone respeto y cierto nerviosismo, tal y como han reconocido ante las cámaras de Antena 3. “Es una cosa histórica. Y aunque tú no lo quieras, te pones nervioso”, asegura Rafa, que cree que “es más la presión por no llevártelo que por llevártelo”. “Porque si te lo llevas, qué bien. Pero si no, la gente va a estar todo el rato diciéndote 'ay, lo siento'”.

Orestes, por su parte, ve el bote casi como un hijo. Al fin y al cabo, éste 'nació' el 28 de septiembre de 2021, el mismo día que el burgalés comenzó su actual etapa en el programa cubriendo el hueco que había dejado Sofía Álvarez, por ahora, la última ganadora del bote de Pasapalabra. “A este bote le tengo un cariño... Lo he visto nacer, crecer, le he dado de comer, le he hecho eructar... Ya va siendo hora de que venga con papá, no con un desconocido”, bromea Orestes junto a Rafa.

El primero tenía 9 años cuando Eduardo Benito hizo historia en el concurso. El segundo, 16. Ninguno de los dos vio el momento en directo, pero ambos sí vislumbran lo que harían con esos 2.194.000 euros que pueden ganar este lunes, que podrían ser más de seguir concursando en próximos días. Orestes, por ejemplo, haría “un viaje grande a Japón y Nueva Zelanda”. Y Rafa, “una locura muy loca en este mundo: hacer cosas para ganar dinero, sino por placer”. “Ese millón o 1.2 millones neto te permitiría tumbarte a leer, a aprender idiomas o estudiar carreras sin preocuparte si va a llegarte o no el dinero. Sería reducir mucho tu probabilidad de infartos y de enfermedades del corazón. Viviría muy tranquilo”, afirma el sevillano.

Por ahora, Orestes suma 346 programas consecutivos -récord absoluto- y 206.200 euros acumulados, mientras que Rafa cuenta con 183 participaciones y 120.600 euros. Ambos son, sin lugar a dudas, leyendas del programa. Pero ahora podrían dar un paso más y escribir su nombre con letras de oro si se alzaran con el gran bote, el más alto de la historia de Pasapalabra. Aunque también podría llevárselo un concursante recién llegado y dejar a ambos con la miel de los labios. A partir de este lunes empezaremos a saberlo.

Botes más altos de la historia de 'Pasapalabra'