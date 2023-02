Pastora Soler desveló el 'premonitorio' consejo de Rocío Jurado que le ayudó en el momento más difícil de su carrera

TVE emitió este miércoles una nueva entrega de Las tres puertas. María Casado, recibió en su plató de La 2 la visita de tres nuevos personajes: el coreógrafo Poty, la psicóloga Patricia Ramírez y la cantante Pastora Soler. La artista dio algunos de los testimonios más llamativos de la noche, especialmente cuando habló de su retirada de los escenarios tras uno de los momentos más duros de su vida.

Antes de comenzar su entrevista, la andaluza interpretó uno de sus últimos singles, el cual lleva por título Rascacielos. Nada más arrancar su conversación con la presentadora, Pastora Soler explicó el mensaje principal de la canción: “Yo me he caído y me he tenido que levantar como un rascacielos'', declaró la invitada.

“El transcurso de la vida te da las lecciones, con mucha ayuda pero es la vida la que te enseña'', añadió antes de profundizar en los motivos por los que tuvo que dejar de cantar de la noche a la mañana tras sufrir varios episodios de pánico escénico.

Pastora Soler relata su momento más duro

“Fue un cúmulo de muchas cosas. Todo pasa factura, yo empecé siendo una niña. Ahora lo pienso y siempre he tenido muy claras las cosas de mi vida, de querer vivir las etapas, pero al final estás en esto. En esta profesión hay que estar perseverando, estudiando mucho, aparte del talento innato que puedas tener”, ha relatado la de Coria del Río.

Pastora Soler añadió que, durante los tres años que estuvo alejada del foco, aprendió a quitarse “todas las exigencias que a veces nos creamos nosotros mismos”. “Al final, esto es un trabajo para disfrutar y hacer disfrutar, no para tomárselo como a lo mejor yo me lo tomaba antes. Quizá porque empecé joven, porque todo me ha costado mucho trabajo, pero yo siempre quería ir demostrando mucho más. Eso me pasó factura”, reflexionó.

El giro vital que la sacó a flote

La sevillana aseguró a María Casado que en algunos momentos pensó que nunca volvería a la música: “Yo decía: 'Mira, he hecho 20 años de carrera, he sido muy feliz y ya está'. Todo eso me liberó y me enseñó a construir algo diferente, desde otras bases. Lo principal de aquella época fue reencontrarme con mi yo, con Pilar. Desde pequeña había estado haciéndolo todo por la artista. Me olvidé de mí, me abandoné. Eso no puede ocurrir”, admitió.

Fue entonces cuando Pastora Soler reveló el giro vital que le ayudó a salir a flote. La cantante, que nada más parar no podía, ni quería, cantar, ni ver sus espectáculos en vivo, recordó que se quedó embarazada de su primera hija, Estrella nada más anunciar su retirada. “Ahí todo tenía sentido. Tuve que dejar todo y, cuando estuve bendecida con traer una vida, que eso te llena de ilusión como mujer y persona, empecé a quererme y a mimarme”, contó, desvelando que fue ahí, poco a poco, cuando volvió a recuperar la ilusión por cantarle a la niña que estaba esperando.

El consejo que le dio Rocío Jurado

Avanzada la entrevista, Pastora Soler desveló el consejo que le dio Rocío Jurado la última vez que habló con ella antes de morir. Todo ello, en los momentos en los que 'la más grande' se encontraba ya muy enferma. “Ella decía que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salud, que en esta profesión nos descuidamos muchos en nuestros hábitos de vida, en nuestra salud mental. Tenemos que trabajar, sí, pero tener como prioridad nuestra vida y nuestra salud”, recordó destacando la importancia que, años más tarde, tendría para ella estas palabras.

La cantante concluyó señalando que “mis crisis han sido siempre cuando el artista ha ganado a la persona”. “Por eso este disco es Libra, tengo que equilibrar siempre muy bien las dos partes”, sentenció.