Patiño condena el encontronazo de Alfonso Díez con un reportero de 'Socialité', pero le excusa

Una cena compartida y algunos gestos de complicidad –según dicen– han alimentado la teoría de que Isabel Preysler y Alfonso Díez –viudo de la duquesa de Alba– habrían comenzado un idilio que, de confirmarse, va a consumir horas y horas de televisión. De hecho, lo está haciendo ya sin que se haya hecho oficial lo que simplemente se rumorea en algunas redacciones.

Este sábado, Socialité abordó el tema y consiguió que uno de sus reporteros se acercara al aristócrata palentino. Él reaccionó de mala manera, el periodista le pidió respeto, y la presentadora del programa ha condenado lo ocurrido de una forma muy particular.

“A lo mejor te va a sorprender lo que te voy a decir, pero me gustaría que me escuchases”, le pidió María Patiño a su compañero Arnau Martínez después de que los espectadores vieran el vídeo en el que Díez lo coge del brazo para impedirle que siguiera lanzándole preguntas en su paseo por las calles de Madrid: “Váyase, por favor”.

“A mí no me gustó la manera en la que te cogió del brazo. Creo que él [Alfonso Díez] tiene capacidad para afrontar estas situaciones de otra manera, pero no es una persona que se dedique a nuestro negocio y no está obligado a nada”, dijo a continuación la periodista de Mediaset, mostrándose comprensiva con el viudo de Cayetana de Alba.

“Me dedico a lo mismo que tú, pero a veces los periodistas creemos que tenemos el derecho de que nos contesten cuándo y cómo nos dé la gana. Al final es una persona que ha estado vinculada a alguien conocido como la duquesa de Alba, pero es un señor que se ha apartado de nuestro negocio”, añadió Patiño antes de que su compañero, desde la redacción del programa, le pidiera paso.

“Evidentemente, todos nos podemos equivocar. Si él se equivocó, no pasa nada si es un hecho aislado, pero nosotros sólo le estábamos dando la oportunidad de que contestará. Los personajes tienen que tener claro que estamos trabajando y que siempre les tratamos con educación y, por tanto, esperamos lo mismo”, sentenció el reportero.

“En eso estoy de acuerdo contigo”, insistió la presentadora, “pero tenemos que darles la libertad de contestar o no como nosotros tenemos la libertad de informar sobre lo que creemos que es verdad”, apostilló para dar por zanjado el tema.