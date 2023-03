Patricia Donoso hace autocrítica de su breve paso por 'Supervivientes': “Creí que estaba timando al programa”

El plató de Supervivientes 2023 recibió este jueves a Patricia Donoso tras su prematuro abandono de la isla. La concursante apenas aguantó una semana en Honduras antes de coger sus cosas y poner rumbo a España, aunque sus ganas de marcharse comenzaron nada más arrancar el reality.

Aun así, Jorge Javier Vázquez no fue tan severo con ella como con otros participantes -las Azúcar Moreno, por ejemplo- que, en el pasado, decidieron abandonar el reality a las primeras de cambio. De hecho, el presentador se mostró este jueves muy conciliador y comprensivo con Donoso, dándole la mano en todo momento. “No creo que hayas sido una timadora, no creo que hayas ido a engañar. Sí creo que no te has dado tiempo. Creo que al estar allí no te viste. Por las razones que fuera, que suele pasar, y creo que hasta cierto punto te viste ridícula. Psicológicamente entráis en esa dinámica de que ese no es vuestro lugar, y cuando entráis ahí lo malo es que no os dais tiempo a salir”, comenzó diciendo el catalán.

Donoso tomó la palabra para aclarar, por si había dudas, que no se había tomado mal las bromas que Jorge Javier le dedicó el pasado jueves, justo antes del momento de su despedida. “Quiero dejar muy claro que nosotros hablamos y charlamos así y que lo que dijiste aquel día, fue para mí muy divertido, porque es como yo me suelo tratar contigo, y para nada es lo que se ha dicho de que estoy ofendida o que estábamos enfadados”, explicó la ya exparticipantes. El presentador respondió a estas palabras diciendo que es consciente de “los códigos con los que hablo con cada concursante y hasta dónde puedo llegar”. “Lo nuestro siempre se desarrolla desde el lugar del humor, tanto tú conmigo como yo hacia a ti”, zanjó.

“Creí que estaba timando al programa”

Dicho esto, Donoso entonó el mea culpa al comentar su efímero paso por la isla, que achacó a que la cabeza le jugó “una mala pasada”. “Empecé una espiral en la cual todo el mundo quiso ayudarme. Manuel Cortés Bollo, Adara Molinero, Gema Aldón, Diego... Todo el mundo intentaba sacarme de allí diciéndome que yo podía, que era fuerte y que valía. Pero llegó un momento, casi a las 12 horas, que vi que era un lastre para la organización, que yo no estaba haciendo televisión y que me había contratado y que había sido un honor, pero que se habían equivocado”.

“No era capaz de pescar, de hacer mi programa o de hacer lo que ellos hacían. Y yo pensaba que me estaban dando de comer y que era una carga para ellos”, añadió la abogada, que siguió adelante con su tono autocrítico. “Creí que estaba timando al programa al cobrar allí una semana con un caché X por algo que no estaba haciendo y que no podía dar (...) Creí que podía y me sentía 'Superwoman' y luego descubrí que no soy así. Que hay otra Patricia, que no es Patricia Donoso, y que también tiene sus debilidades”. Por todo ello, darse tiempo no era opción para ella: “Darme tiempo era quitárselo a otra persona”.

“Yo no me veía allí. Creo que yo no soy una buena concursante para Supervivientes y eso me avergüenza. Lo siento, porque es un programa maravilloso”, concluyó Donoso antes de darse dos besos y un abrazo con Jorge Javier y abandonar el plató. En unos días, un nuevo concursante entrará en Supervivientes 2023 para ocupar su lugar.