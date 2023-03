Patricia Donoso respondió al aviso de 'Supervivientes 2023': “Si las puertas de Telecinco se cierran tengo que asumirlo”

Lo de Patricia Donoso en Supervivientes 2023 ha sido la crónica de un abandono anunciado. La concursante comunicó su intención de dejar el reality el pasado domingo, pero no ha sido hasta este jueves cuando finalmente ha llevado a cabo su deseo. Entre medias, la abogada se ha dedicado a estirar el chicle para desesperación del programa y sus presentadores, que han intentado sin éxito que se quedara en la isla.

'Supervivientes 2023' vivió el abandono definitivo de Patricia Donoso y el destierro del deportista profesional

Al menos todo esto ha servido para confirmar, un año más, una de las grandes normas de Supervivientes: abandonar el reality sin motivo aparente acarrea una desaparición temporal de los platós de Telecinco. Algo que la propia Donoso terminó por asumir este jueves. “Yo me conozco y sé que cuando digo una cosa la mantengo. Quizá lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando, pero sí es el precio que tengo que pagar por irme, me voy”, dijo a Jorge Javier Vázquez. “Sabes que eso probablemente se va a producir”, respondió el presentador.

El martes, durante la emisión de Tierra de nadie, la concursante mantuvo un discurso similar ante Carlos Sobera. “Lo que más me duele es que si las puertas de Telecinco se cierran para mí lo tengo que entender, lo tengo que asumir y lo tengo que llevar conmigo. Es lo que hay”, comentó sobre este asunto. Sobera tachó entonces sus intenciones de “gran y grave irresponsabilidad”, y afirmó que “a medio y largo plazo” esto no le va a venir “bien” a ella.

Sin embargo, ni las advertencias de Sobera, primero, y Jorge Javier, después, hicieron cambiar de opinión a la concursante. Tampoco las bromas de este último a Donoso. “Para mí, acostumbrado a verte tan impecablemente maquillada, vestida y peinada en los platós, yo te veo ahí y cada vez que te dan un plano sales tan horrorosa que a mí me da la vida (...) Entre las cejas a los Frida Khalo y el bigote a lo Cantinflas es un buen mix. No me prives de ver a la mujer barbuda cada jueves”, comentó el presentador ante la abogada, que siente un especial cariño por él. Tanto que esperó al jueves solo para coincidir con él antes de abandonar el programa.

Algo que finalmente acabó haciendo ante el ultimátum de Jorge Javier, que abogó por poner fin a este culebrón de una vez por todas. “Si esto tiene que suceder, me gustaría que sucediera ya porque, evidentemente, tendremos que enviar a otro concursante. Y enviar a otro concursante a estas alturas de concurso todavía puede engancharse al concurso y puede convertirse”, apuntó el presentador. Poco después, Patricia Donoso cogió sus pertenencias, abandonó la Palapa y dio por finalizada su aventura en Supervivientes 2023 solo una semana después de haberla comenzado.