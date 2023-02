Patricia Pérez, de 'La isla de las tentaciones', hospitalizada en Tailandia por la mordedura de un mono

Patricia Pérez, exparticipante de La isla de las tentaciones, ha vuelto al universo Mediaset a través de Mtmad, donde lidera el reality Juntos y revueltos junto a su pareja, Lester. Este formato de telerrealidad, que tiene el objetivo de mostrar la vida en común de los jóvenes, ha arrancado de una manera ciertamente dramática, debido a un grave percance sufrido por la televisiva, por chistoso que pueda parecer en un primer momento.

Pérez fue víctima del ataque de un mono durante un viaje de vacaciones por Tailandia, por el que ha tenido que ser hospitalizada y requerirá de semanas de tratamiento. Así lo cuentan ambos en su videoblog para Mediaset. El viaje debía ser el contenido inaugural del matrimonio en esta plataforma, mostrando lo idílico de su relación, pero esta intención quedó frustrada por las circunstancias a las que se enfrentaron.

El peligro de que le hubiera contagiado la rabia

El origen del problema surgió cuando la pareja visitó una playa repleta de simios, que al percatarse de que llevaban comida consigo se lanzaron a atacarlos. Inicialmente la imagen parecía más cómica que dramática, con risas de los allí presentes. Y si bien los dos se las vieron ante los animales, fue ella la que se llevó la peor parte, al recibir una mordedura. “Me ha metido un bocado... Mira el morado que me acaba de salir”, decía, enseñándolo a cámara.

Acto seguido, marchaban al hospital con carácter urgente. Además del trauma del ataque, surgía el peligro añadido de que el mono pudiera contagiarle la rabia, lo que obligaba a una acción especial de los servicios médicos.

“Lo que parece una tontería es algo muy grave”

Lo que venía a continuación era una sucesión de imágenes de Pérez en el hospital, recibiendo asistencia. Entre tanto, Lester se grababa a sí mismo para resumir lo acontecido: “Es increíble lo que estoy escuchando por parte de estos médicos: dicen que el 100% de las personas que cogen la rabia con estos monos mueren. Lo que parece una tontería es algo muy grave”, aseveraba, añadiendo que además de la rabia, su esposa corría peligro de infectarse de herpes B.

“Si no te vacunas de la rabia tienes muerte asegurada”, decía ella poco después, en camilla, tras haber recibido la vacuna. Además de un tratamiento de antibióticos, tendría que inocularse nuevamente la vacuna en otras tres ocasiones durante los siguientes 14 días. “Lo que no es normal es que no haya precaución con eso, que parece una atracción turística”.

“El virus tarda de 24 a 48 horas en entrar y a la semana lo tienes incubado. Y si no te vacunas, te mueres”, enfatizaba luego.