Un patrocinador de 'MasterChef' desmiente al programa sobre el incidente de Patricia Conde con el horno en la final

La polémica entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity sigue sin llegar a su fin. Tras las incendiarias declaraciones de la concursante, la respuesta de la productora del programa y las opiniones de participantes y exparticipantes del talent culinario de La 1, ahora ha llegado el turno a uno de los patrocinadores del mismo, Bosch, que ha desmentido unas palabras que Samantha Vallejo-Nágera dijo durante la final de la séptima edición y que estaban directamente relacionadas con Conde.

La historia se remonta a la primera parte de la finalísima, emitida el pasado lunes. Durante la primera prueba de la emisión, Patricia Conde y el resto de finalistas -Lorena Castell, Manu Baqueiro y María Escoté- tuvieron que replicar un menú de Oriol Castro siguiendo las instrucciones y cocinando al mismo ritmo que el chef. En un momento dado, el cocinero pidió a los concursantes que abrieran “el horno para que respire, que saque la humedad de la gamba”. Y Patricia Conde lo hizo, pero dándose cuenta al instante de que su horno no estaba a la temperatura adecuada: “Pero está frío mi horno. Está frío”.

Samantha Vallejo-Nágera se percató del problema y se lo comunicó a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. “Patricia ha apagado su horno con la pierna”, dijo la jueza antes de que sus compañeros llegaran a la conclusión de que este contratiempo iba a retrasar a Patricia Conde, como así ocurrió, si bien la concursante finalmente consiguió superar la prueba.

Tras este momento, y teniendo en cuenta las palabras de Samantha Vallejo-Nágera, varios seguidores del programa empezaron a criticar abiertamente los hornos Bosch por apagarse con el simple golpe de una pierna. Sin embargo, la marca de electrodomésticos ha salido al paso de estas críticas para desmentir las palabras de la jueza y dejar claro que sus hornos solo se pueden apagar con los dedos, no con el golpe de una pierna. “Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna”, han aclarado desde Bosch a los espectadores críticos con sus hornos.

Hola, entendemos tu preocupación. Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna 😉. — BoschHomeEspaña (@BoschHomeEs) 30 de noviembre de 2022

La explicación de la marca cobra más relevancia después de que Patricia Conde señalara que le habían apagado el horno durante su paso por el programa sin que ella se diera cuenta. “Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa que nos explique el porqué de las cosas. En plan ' no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo”, dijo en su crítico post de Instagram contra MasterChef Celebrity. Una acusación que va en la línea de la que ya realizó en su día Xuso Jones, que tiempo atrás aseguró sobre su experiencia en el programa -participó en la tercera edición (2018)- que en algunas pruebas cambiaban platos de lugar para provocar situaciones de tensión y caos.