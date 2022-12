Paz Padilla compitió por una tarde contra 'Sálvame' en laSexta: “La vida da muchas vueltas”

Paz Padilla volvió a dejarse ver en Atresmedia a la espera de encontrar nuevo proyecto en Mediaset España, tras su reincorporación. Más vale tarde, el programa de laSexta presentado por Cristina Pardo e Iñaki López, contó en la tarde del miércoles con la presencia de la humorista y de Paz Vega con motivo del estreno de A todo tren 2, la nueva película de Santiago Segura que protagonizan y que se estrena este 2 de diciembre.

Paz Padilla reflexiona sobre 'Sálvame': "Yo hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí"

Saber más

Antes de despedir a ambas actrices, Pardo agradeció así la presencia de Padilla en la cadena, aludiendo a su larga trayectoria profesional no solo en el grupo de la competencia, sino en la franja de tarde como presentadora de Sálvame: “Muchas gracias por venir, Paz, nunca imaginé verte en un plató de la Sexta. Pero la vida da muchas vueltas”.

“Tú este horario lo conoces muy bien”

A ello, se le sumó otra del presentador: “¿Se ha sorprendido alguien al verte entrar?”. “Pues no lo sé, pero a mí me ha encantado”, confesó la gaditana sobre su paso por el magacín, y añadió: “Creo que como artistas tenemos que tener todas las puertas abiertas”.

Momento en el que el presentador decidió hacer referencia concreta al programa de Telecinco con el que precisamente compiten: “Tú este horario lo conoces muy bien, pero haciendo otros contenidos. Cualquier día os venís aquí”, haciéndola una disimulada oferta.

Reveló por qué dejó de merendar en 'Sálvame'

“Ellos sí merendarán en directo, nosotros no”, apostilló Pardo, lo que hizo que Padilla, confesase cómo un día dejó de “merendar” en Sálvame:

“Me dijo una, 'mira Paz Padilla, me ha dicho una amiga mía que va a llevar al programa una tarta de ”hierbas“ y que se va a hartar de reír con todos ustedes'. Pues... ya no como tarta por si acaso”, relató antes de abandonar el programa.

Padilla, aún sin proyecto en Telecinco

Padilla aún no cuenta con nuevo proyecto en Mediaset, a la que regresó en junio tras su sonado despido a comienzos de año, por el que emprendió acciones legales. Fue en junio cuando se anunció el acuerdo extrajudicial para su reincorporación “exactamente en los mismos términos en los que estaba el contrato que le unía a la compañía”.

La actriz regresó a un programa de la cadena en septiembre con una visita a Ya es verano, donde ya aclaró lo siguiente: “Yo donde he amado y he sido tan feliz, siempre pienso que puedo volver. Nunca pensé que no podría volver”. Eso sí, no habló de los proyectos que esperaba comandar en esta nueva etapa de su vinculación con la compañía, y se refirió a su experiencia en Sálvame: “Me ha frenado a nivel personal, porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa”.