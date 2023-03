Paz Padilla estará “unos días” apartada de la TV por un problema en su voz

Paz Padilla estará “unos días” apartada de sus compromisos profesionales por un percance físico. En concreto, la actriz y presentadora ha sido intervenida por un problema en la voz, como ella misma ha comunicado a sus seguidores de Instagram.

Telecinco cancela 'Déjate querer' con Paz Padilla, que se despedirá el 1 de abril

“Hace unos días me puse en manos de este genio, el doctor Pablo Muñoz Cariñanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión”, asegura la presentadora de Déjate querer, que este próximo sábado, 1 de abril, emitirá su último programa -ya grabado- tras ser recientemente cancelado por Telecinco.

Hace unos días, la hija de la gaditana, Anna Ferrer, ya habló del contratiempo de su madre. “Ahora está fastidiada de la voz y le han mandado reposo sin hablar nada, la tengo hablándome en señas. No es la primera vez que está así la pobre, pero al final el cuerpo... tanto trabajar te dice que pares y paras, no te queda otra”, comentó la influencer a Europa Press, recalcando que “entre las grabaciones del programa, el teatro y demás, el cuerpo le ha dicho que pare”.

Ahora Paz Padilla “está centrada en su salud”, lo que la lleva, efectivamente, a hablar por señas, tal y como ella misma también ha comentado. “Gracias a El hotel de los líos aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien”, afirma en alusión a su último trabajo cinematográfico. En lo que respecta a la televisión, próximamente retomará su papel de 'La Chusa' en La que se avecina. Además, a principios de año Telecinco probó opciones con ella para reforzar su parrilla en el futuro.