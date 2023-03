Paz Padilla señaló a un invitado de 'Déjate querer' por sus mentiras: “Nos has engañado un poco”

Déjate querer vivió este sábado una situación, cuando menos, incómoda. Todo comenzó con la entrada en plató de Álex, un hombre que había ido al programa dispuesto a pedir una segunda oportunidad a Filomena, su exnovia. Pero el problema es que Filomena no era su exnovia. “Estoy descolocada”, dijo la mujer antes de que su versión y la de Álex empezaran a chocar frontalmente.

Según él, ambos se conocieron “jugando al parchís en un chat”, pero Filomena dijo que sus caminos se cruzaron hace 5 años en un viaje que ella hizo con su hermana a Huelva. A partir de ahí, ambos coincidieron varias veces a lo largo de aquella semana de vacaciones. Hasta el punto de que, según la versión de Álex, ambos estrecharon lazos y Filomena intentó besarle, aunque él le hizo la cobra para evitar males mayores con su exesposa. Filomena reconoció que, efectivamente, llegó a hablar con exmujer de Álex, pero que ni ella intentó darle un beso a Álex ni hubo un enamoramiento por su parte.

“Está mintiendo (...) Nunca le di pie a nada”, aseguró tajantemente la mujer, que dijo que ella y Álex quedaron “como amigos y punto”. De esos que se felicitan las fiestas y los cumpleaños, pero nada más. La conclusión a la que llegaron tanto ella como Paz Padilla es que Álex había confundido una amistad con algo más. De hecho, en cuanto vio su cara, Filomena se temió lo peor. “El rollo de él no me interesa nada”, comentó antes de pedir, visiblemente enfadada, que Álex dejara de mandarle mensajes “porque no le voy a responder más”.

“Nos has engañado un poco”

Así las cosas, Filomena rechazó que se levantara el muro que le separaba de Álex, así que se fue sin reencontrarse físicamente con él. “No voy a entrar en discusiones. No soy una persona de decir mentiras”, apuntó nuestro protagonista, aunque Paz Padilla sí veía algo de mentira en su historia. “Aléx, es extraño que una persona tan importante diga que ni ha tenido relación contigo, que ni os habéis besado…”, señaló la presentadora. “Es una persona hermética”, respondió él antes de enfrentarse a preguntas tan claves como la siguiente: “Me imagino que tendrás pruebas. ¿Tienes mensajes de WhatsApp y esas cosas?”. “Los voy borrando”, contestó Álex.

En ese momento, tanto Paz Padilla como el público se reafirmaron en que, sí, que Álex no había sido del todo sincero con el programa. “Nos has engañado un poco, nos has contado una historia de amor…”, afirmó la presentadora. “Yo no he engañado, he contado lo que yo viví”, comentó Álex, que rechazó entrar en detalles sobre eso que vivió: “Hay cosas que no se pueden contar, Paz. Son más íntimas”.

Y así, entre respuestas poco convincentes de él, que terminó reconociendo que había pecado de “ingenuo”, Paz Padilla sentenció la entrevista diciendo que Álex se había montado una “relación ficticia e irreal” con Filomena. “Ella no quiere caminar contigo y lo único que te pide, creo, es que lo entiendas y que aquí se quede. Que no vuelvas a insistir”, expuso la presentadora antes de dar por concluido el paso de Álex por el programa.