Pedrerol ajustó cuentas y Lobo Carrasco vivió su “noche más dura” tras el adiós de España al Mundial de Qatar

Como no podía ser de otra manera, El Chiringuito de Jugones habló largo y tendido este martes de la eliminación de España del Mundial de Qatar. Josep Pedrerol y sus tertulianos lo hicieron con fuertes reproches contra Luis Enrique y los jugadores, a los que culparon de la debacle ante Marruecos y de la cuestionable imagen -más allá del partido contra Costa Rica- que ha ofrecido nuestra selección a lo largo del campeonato. “Somo el hazmerreír en todo el mundo”, dijo sin miramientos Pedrerol durante su monólogo inicial, en el que definió a España como “una selección con mucho toque, poca llegada y ninguna efectividad”.

Duros comentarios por parte del presentador, que pese a no tener ganas de “hacer sangre de nada”, aprovechó su intervención para ajustar algunas cuentas pendientes. “Han sido unos días complicados para todos aquellos que criticábamos lo que no nos gustaba. Para aquellos que decíamos lo que no nos parecía bien. Para aquellos que comentábamos que la segunda parte ante Alemania fue mala. Y peor contra Japón. Y que no había autocrítica. Y que no había que stremear cuando partidos como Francia o Brasil ayer. Nos mataron por eso. ”Íbamos en contra de la selección“. No. Aquellos que decíais que todo estaba bien, ¿qué decís ahora? ¿Qué decís ahora?”.

“Las críticas, cuando las cosas no han acabado. Las críticas, cuando no hay solución. Eso es lo que entiendo yo como críticas positivas. Y las que hemos hecho desde el primer día. Criticar a Luis Enrique y a los jugadores no es ir contra España, no. Hacer autocrítica es ir a favor de España. Porque lecciones de españolismo, ninguna”, añadió el presentador, que se mostró visiblemente molesto durante el inicio de la emisión, que se saldó con récord de temporada (7.7% y 382.000) para El Chiringuito en audiencias.

Roncero, a Luis Enrique: “Hazte un streaming”

Sus compañeros de programa comentaron la eliminación de España en un tono. Edu Aguirre, Tomás Roncero, José Luis Sánchez, José Damián González y Juanma Rodríguez, entre otros, señalaron a Luis Enrique como principal responsable del batacazo mundialista, aunque algunos de ellos también pusieron el foco en los futbolistas, a los que criticaron por carecer, a su juicio, del carácter necesario para afrontar un partido de este nivel.

“El centro del campo de España es de Europa League”, dijo Juanma Rodríguez en alusión a Busquets, Gavi y Pedri. De hecho, el tertuliano llevó el debate a la eterna batalla Madrid-Barça con frases como “la base de esta España es el Barça”, “el seleccionador es un antimadridista” y “Laporta debería atribuirle este fracaso a Xavi”. Roncero, por su parte, lanzó una invitación al aún seleccionador nacional: “Hazte un 'streamer' (sic) mañana. Venga, hazlo. El último 'streamer'. Espero que lo hagas, ¿no? Porque tú eres valiente”.

Lobo Carrasco: “Es la noche más dura de mi vida”

Los tertulianos se mostraron de los más enfadados y decepcionados con la selección, aunque las palabras de ninguno de ellos transmitieron tanto dolor y decepción como lo hicieron las de Lobo Carrasco. “Te aseguro que esta es la noche más dura de toda mi vida”, dijo el exfutbolista a Pedrerol, en la penumbra del plató y con música de funeral de fondo, mientras expulsaba toda la impotencia que tenía en su interior. Sobre todo tras reconocer que llegó a ilusionarse al principio de la etapa de Luis Enrique en la selección.

Pero Carrasco, como el resto, señaló al entrenador -“ha fracasado, no ha hecho las cosas correctamente”-, aunque especialmente en los futbolistas. De hecho, reconoció estar “muy rabioso por dentro” al ver que sus compañeros hablaban mucho de Luis Enrique y poco de los jugadores, de los que ya aventuró que no estarían a la altura tras el partido ante Alemania. “Esta desilusión que tengo no se puede transformar. ¿Por qué? Porque en el campo, viéndolo con mis ojos, me he dado cuenta de que cuando Alemania va un poco a apretarnos, no hay respuesta, no hay poderío y no hay jugadores que digan ”voy a por ti“. Vamos a ver, ¿jugamos con extremos? Sí... ¡de mentira! ¡De mentira!”, gritó el tertuliano.

Según Carrasco, el duelo ante los germanos le llevó a la siguiente conclusión: “No podemos ser campeones del mundo porque no nos llega el poderío”. Algo que no dijo en su momento porque quería “proteger lo que amo, y yo soy de la selección española”. Pero que terminó por decir este miércoles tras la eliminación de España. Una prematura despedida que espera que se traduzca en “un paso adelante” de los jugadores. De los más veteranos, para que se retiren de la selección. Y del resto, para que renuncien aquellos que no se vean preparados para estar a al altura en próximos torneos. “Los jugadores no pueden irse así, coger la mochila, irse a casa y ya está”, concluyó al respecto.