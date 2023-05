Pedro Sánchez llamó a Jorge Javier Vázquez al conocer la cancelación de 'Sálvame': “Me emplazó a tomar un café”

Jorge Javier Vázquez ha roto definitivamente su silencio sobre cómo fue el día en el que se enteró por la prensa, como el resto de los mortales, de la polémica cancelación de Sálvame por parte de Mediaset. El presentador de Telecinco ha dado de nuevo la cara por su programa y ha desvelado que recibió la llamada de numerosos políticos, entre ellos, la del mismísimo presidente del Gobierno.

El catalán ha desvelado que al día siguiente de conocerse la noticia, la mañana del sábado 6 de mayo, recibió a primera hora una llamada de Moncloa: “No lo cogí porque no reconocía el número, hasta que recibí un WhatsApp que decía que era de presidencia del Gobierno. Llamé y me comunicaron que el presidente quería hablar conmigo”, empieza relatando Jorge Javier en palabras a Lecturas, revista para la que él mismo habitualmente colabora.

Así fue la llamada de Pedro Sánchez a Jorge Javier Vázquez

“Y ya me ves a mí a las nueve de la mañana hablando con Pedro Sánchez, que digo yo que tampoco son horas de llamar a una casa decente, y más teniendo en cuenta que el día anterior había tenido Deluxe”, comenta con sorna el televisivo. Jorge Javier asegura que la conversación, que duró unos minutos, acabó con una propuesta por parte del mandatario: “Me emplazó a tomar un café”, señala.

“Acepté la oferta, claro, ya es hora de que nos conozcamos personalmente”, añade el presentador, que cuenta que, antes de colgar la llamada, hizo saber al líder socialista que “estaba muy contento con el gobierno de coalición y que esperaba que siguieran gobernando”.

Jorge Javier cuenta en la citada publicación que Pedro Sánchez no fue el único político que contactó con él tras la histórica decisión de Mediaset de fulminar su programa. Según el catalán, también recibió la llamada de Yolanda Díaz, Mónica García, Íñigo Errejón, Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Irene Montero o Ada Colau, entre otros. “Los de mi cuerda”, resume antes de lanzar un dardo contra Isabel Díaz Ayuso, a quien apunta como responsable de la cancelación de otro programa de La Fábrica de la Tele [productora de Sálvame] en Telemadrid: Aquí hay madroño. “Ella acabó con el programa por hacer un vídeo que no le gustó sobre la infanta Elena”, asegura.

Jorge Javier, triste tras la cancelación de 'Sálvame'

Hasta ahora, Jorge Javier ha intentado no dramatizar y tomarse con naturalidad y humor el fin de Sálvame tras 14 exitosos años en antena. Sin embargo, el presentador reconoce estar triste ahora que empieza a asumir la realidad que les toca afrontar. “Cuando digerí la noticia me dio un bajón. Me pregunté: '¿y ahora qué voy a hacer?'. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”, declara.

“El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé: 'menos mal que no me pilla bebiendo”, reflexiona. “He amado y odiado a este programa, por lo vivido con Sálvame es inusual. Raro. Así que, desde aquí, les digo a mis compañeros: habéis hecho historia”, dice a sus tertulianos. “El más flojo de los nuestros es mejor que el 80% de los que trabajan en estos momentos en televisión”, dice antes de criticar el nuevo modelo hacia el que parece querer caminar la nueva Mediaset. “No creo en la televisión blanca. Me aburre soberanamente. Me aburre que me mata. Me aburre hasta decir basta. Eso no es televisión”, sentencia.

Jorge Javier acaba hablando de las teorías sobre los hechos que supuestamente han acabado con el formato. “Unos señalan a Rocío Carrasco como la destructora de Sálvame. Yo sólo sé que una de las grandes cosas que me ha regalado este programa es conocerla”, admite, recordando que “otros aseguran que me lo cargué yo el día que exclamé lo de 'rojos y maricones”.