'Pekín Express' retrasará su llegada porque RTVE no ha aprobado su producción

El regreso de Pekín Express a televisión, ahora previsto para TVE, aún tendrá que esperar. La recuperación del icónico concurso de aventuras producido por Boomerang TV era un objetivo de la corporación pública, que incluso negoció las condiciones para su futurible luz verde con la productora. No obstante, las circunstancias hacen que el empeño se postergue.

El programa se encuentra “bloqueado” actualmente en TVE, cuyo Consejo de Administración no ha aprobado aún su producción después de cinco meses de estudio, tal y como informa El Confidencial. La cadena ha dado prioridad en este tiempo a otros grandes formatos de entretenimiento, como Grand Prix o El Conquistador.

A ello hay que añadir la inesperada tesitura política surgida tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de abril y el consiguiente adelanto de los comicios generales, convocados para el 23 de julio. Como ya hemos contado en verTele, RTVE tendrá que paralizar o posponer las principales novedades que tenía apalabradas para el segundo semestre del año, así como proyectos a largo plazo, por la prudencia que marca el nuevo Gobierno que se conocerá el 23 de julio, más aún si se produce un viraje político. Incluso se han detenido relevos de responsables que ya estaban agendados.

Se esperaba la aprobación de 'Pekín Express' para el pasado jueves

Se esperaba que la aprobación de Pekín Express se diese en la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado jueves, cosa que no ocurrió. Así las cosas, el futuro es incierto, por más que TVE recalque que el formato no esté rechazado.

A estas alturas, parece poco o nada viable que pueda ponerse en marcha ya en lo que queda de 2023, al no poder ponerse en acción el plan previsto por Boomerang TV. La compleja preproducción del espacio complica no solo la idea de recorrido tanteada sino también otras opciones. Al no ser factible, los planes quedan en suspenso hasta nuevo aviso.

Con el futuro del programa en el aire, Pekín Express está atrayendo el interés de otros operadores. No hay que olvidar que el formato ya estuvo en Cuatro, en su primera etapa, y en Atresmedia, en una segunda en la que pasó por Antena 3 y por laSexta con Cristina Pedroche como presentadora.

De momento, las rutas tendrán que esperar otro momento. En cualquier caso, la aventura está lista en TVE a falta de este. La producción de El Conquistador, la adaptación a nivel nacional del programa fenómeno de ETB, ya ha comenzado, con Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi como presentadores.