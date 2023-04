Pelayo Díaz anunció su vuelta a Telecinco y se negó a responder dos preguntas del 'Deluxe'

Pelayo Díaz vuelve a Telecinco. El conocido estilista regresa a la pequeña pantalla de la mano de Mediaset, que lo ha fichado para uno de sus nuevos programas de entretenimiento. Díaz será jurado de la cuarta edición de Sálvame Fashion Week, el espectáculo que mete en el mundo de la moda a las estrellas de la cadena.

El influencer se hizo especialmente popular en 2015 por su participación en Cámbiame, el programa de Telecinco en el que estuvo acompañado por Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez. Con ellas llegó a dar las Campanadas de Fin de Año para los espectadores de la primera cadena de Mediaset.

En 2016 fue juez de la primera edición de Sálvame Fashion Week, así que ya conoce la dinámica del formato con el que ahora regresa a la televisión. También participó en Quiero ser, el debate de Gran Hermano VIP, Cámbiame VIP, Las Campos, Bailando con las estrellas y El Cazador.

Su regreso a la pequeña pantalla se oficializó este viernes en Sálvame Deluxe, donde fue entrevistado por Jorge Javier Vázquez. Pero antes de anunciar su nuevo proyecto televisivo, Díaz esbozó unas pinceladas sobre su vida privada.

Habló de sus relaciones sentimentales con algunos hombres conocidos y despertó la curiosidad del presentador, que no dudó en hacerle las preguntas que ya se pueden formular pasada la media noche.

“¿Cuál ha sido el mejor en la cama?”, soltó Jorge Javier. Su invitado enmudeció por unos segundos, sonrió y se negó a responder. “¿Con cuál te lo has pasado muy bien?”, insistió. “Con todos”, respondió para escurrir el bulto. “Luego te lo cuento a ti en privado”, se comprometió.

Salió airoso del test indiscreto del showman, sin embargo, todavía quedaba la pregunta más comprometida, que llegó por boca de Carmen Borrego. La tertuliana le preguntó por Pablo Alborán, con el que se le relacionó en 2016 antes de que el cantante anunciara públicamente que es homosexual.

“Me gustaría que nos contaras qué pasó con Pablo Alborán. ¿Tuvisteis una relación, hubo tema o no? Pablo entonces no había hablado de su orientación sexual”, planteó Borrego. Díaz no se pensó la respuesta. Tenía claro que debía guardar silencio.

“Yo hablo abiertamente de lo que he tenido, pero si la otra persona no habla de su vida privada, hay que respetarla”, contestó el entrevistado para dejar clara su postura.

Pero a Jorge Javier le pareció insuficiente. “Entonces qué hacemos con estos programas, ¿los quemamos? ¿Quemamos nuestro trabajo?”, bromeó el presentador, cuyo programa se alimenta de la privacidad de las celebrities. “La respuesta es más clara que el agua”, exclamó Kiko Matamoros, dando a entender que a buen entendedor, con pocas palabras basta.

“No he tenido nunca una relación con él, pero es divino y lo amo. Es un tío con mucho talento, y cuando alguien tiene tanto talento lo veo atractivo por todas partes”, remató.