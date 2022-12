Pelayo Díaz responde a Cristina Rodríguez: “Creo que sí la saludaría”

Pelayo Díaz está dispuesto a limar asperezas con Cristina Rodríguez, que hace unos días se mostró muy tajante al hablar del que fuera su compañero: “No sé si lo saludaría”, declaró la diseñadora de moda.

Él, por su parte, reconoce que no tienen relación desde que acabó el programa en el que trabajaban, Cámbiame, pero asegura que ya ha dejado atrás las rencillas que hubo en el formato que presentaba Carlota Corredera.

“No dijo ninguna mentira, no tenemos relación”, insiste el diseñador en conversación telefónica con Sálvame.

Tampoco niega los problemas que surgieron en el equipo de asesores que formaba junto a Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez. “No nos entendimos y no todo el mundo tiene que llevarse bien toda la vida (...) Al final de Cámbiame las cosas estaban muy tensas en general. Hubo malestar y discusiones. Hubo cosas que no me gustaron, pero echo la vista atrás y me quedo con lo bueno”, rememora Díaz.

Además, dice entender que cada cual afronta los problemas a su manera: “Entiendo que hay personas a las que les hace más mella una discusión o les resulta más difícil olvidar lo que ha pasado (...) Después de lo que pasó le escribí y no tuve respuesta, pero no me lo tomé a mal porque cada uno tiene sus tiempos”.

En cualquier caso, parece tener bastante claro que no se cerraría en banda si coincidiera con ella en algún evento. “Creo que sí la saludaría (...) Me quedo con el tiempo que trabajamos juntos y la respeto muchísimo porque me parece una gran profesional”, agrega el estilista, que le tiende la mano: “No quiero tener esa espinita clavada (...) A mí no me gusta vivir enfadado con nadie. Yo estaría encantado de hablar con ella”.