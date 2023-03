'La penúltima y me voy' acabó con reflexión de Joaquín sobre las críticas: “Me ha pasado factura ser como soy”

Antena 3 emitió este jueves la octava y última entrega de La penúltima y me voy, su docuserie sobre la trayectoria personal y profesional de Joaquín Sánchez. Bajo el título Vivir con arte, el episodio abordó la filosofía de vida del jugador del Betis y la repercusión que su forma de ser causa en la gente, cuya opinión se divide habitualmente entre aquellos que admiran el humor del deportista y los que inundan las redes sociales de comentarios negativos sobre él.

Joaquín y Susana Saborido recordaron las anécdotas más surrealista de su boda, con la Copa del Rey y Lopera

Joaquín se sinceró ante las cámaras de Atresmedia y explicó cómo vive realmente las críticas que recibe a través de Internet: “A los comentarios negativos no les doy importancia”, empezó diciendo mientras en pantalla aparecían algunos de los mensajes más hirientes que se han lanzado sobre el andaluz en Twitter. “No le puedo caer bien a todo el mundo, ni que todo el mundo esté de acuerdo en cómo soy y cómo pienso, ni lo que me gusta o lo que me deja de gustar”, asumió.

La reflexión de Joaquín sobre su paso por la Selección

Sin embargo, Sánchez reconoció que no siempre uno está fuerte para enfrentarse a este tipo de situaciones: “Muchas veces me ha pasado factura ser como soy en mi profesión”, reflexionó el futbolista, que cree que este ha sido uno de los motivos por los que no acabó de triunfar en La Roja. “Sé que en la Selección no estaba bien visto y eso fue una parte por la que yo a lo mejor no continué en la Selección”, declaró.

La entrega contó con la participación de José Ramón de la Morena, que dio su opinión al respecto: “Es un futbolista con pellizco, con ese pellizco de arte. Me da mucha pena, porque me hubiese gustado ver a Joaquín en la Selección que ganó el mundial. Hay jugadores que lo merecen”, afirmó el periodista.

Acto seguido, la docuserie ofreció el testimonio de Sergio Ramos, que comparó su personalidad con la de Joaquín: “El caso de 'Joako' y el mío es muy similar, yo soy de un barrio de Camas, el de un barrio de El Puerto de Santa María, y nos hemos criado así. Nos sale de una forma natural ayudar a la gente y estar siempre de cachondeo y con alegría. Pero no quita que cuando hay que ponerse serio todo tiene un límite. A mí me gustan las bromas pero cuando hay faena uno va por donde tiene que ir”, declaró el defensa del PSG.

LaLiga prohibió a Joaquín ponerse 'Hulio' en la camiseta

Durante el capítulo, Joaquín Sánchez recordó aquel mítico momento que protagonizó junto a Julio Baptista durante una entrevista cuando ambos eran jugadores del Málaga. El gaditano fue preguntado por sus aficiones y este mintió al asegurar que en sus ratos libres jugaba al tenis, lo que provocó las carcajadas del brasileño, al que Joaquín se refirió como 'Hulio', provocando un aluvión de memes y bromas en Internet que se han mantenido a lo largo del tiempo.

“Aquello fue un boom increíble”, aseguró Joaquín, que desveló que un año intentó ponerse 'Hulio' en la camiseta en homenaje a aquella broma. “Quise hacerlo lo que pasa es que LaLiga no me dejó”, contó entre risas el delantero antes de que Antena 3 recordarse unas declaraciones suyas en El Hormiguero sobre aquella anécdota.

“Hubiera pasado por mentira lo del hobby, pero este tío se metió en medio de la entrevista y ya no pudimos ni terminar”, explicó entonces el andaluz durante una entrevista de Pablo Motos con Julio Baptista.