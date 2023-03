Pepe Navarro y Mar Flores, primeros concursantes desvelados de 'El Desafío 4'

El Desafío emite la noche de este viernes 17 de marzo la gran final de su tercera edición en Antena 3, con Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero protagonizando la primera final completamente femenina del programa.

Ana Guerra pide perdón a Santiago Segura por contestarle "un pelín regular" en 'El Desafío'

Más

Pero la buena marcha del concurso producido por 7 y Acción -la compañía de Pablo Motos y Jorge Salvador que ha renovado su vinculación con Atresmedia- hace que ya se estén desvelando concursantes de su cuarta temporada.

Los dos primeros son Pepe Navarro y Mar Flores. De la participación del famoso presentador ya habló hace dos semanas Teleaudiencias, pero él mismo se ha encargado de confirmarlo este martes al atender a los periodistas en el photocall del espectáculo 'Esencia' de Joaquín Cortés en el Teatro Real, al que acudió.

Preguntado directamente por el programa, él prefirió no nombrarlo en ningún momento pero sí que bromeó y no tuvo problema en responder entre risas: “Soy un inconsciente”. En declaraciones a Europa Press, añadió que no le había costado decidirse: “Me divertía, sobre todo porque mis hijos son grandes seguidores de ese programa del que no puedo hablar”. El presentador también valoró que su experiencia en el Mississipi, donde tuvo que hacer de todo, le sirve para afrontar estas aventuras.

Pepe Navarro es en realidad el primer y único participante confirmado (por él mismo) de El Desafío 4. Porque por el momento productora y cadena guardan silencio, algo comprensible cuando aún falta la final de su tercera edición y marcarán sus ritmos de comunicación, y la otra concursante se ha conocido por una información periodística.

Nos referimos a Mar Flores, que asistió al mismo photocall pero en su caso “huyó” de los periodistas cuando le preguntaron por su participación en El Desafío 4, tras haberse adelantado en la revista Diez Minutos. Aunque no comunicado de forma oficial, verTele y otros medios hemos podido confirmar que efectivamente, la modelo formará parte del casting de la cuarta edición.

En el caso de Pepe Navarro esta aventura supondrá su “regreso” televisivo tras ser uno de los concursantes enmascarados de la primera temporada de Mask Singer, también en Antena 3, cuando fue Pulpo y se convirtió en el segundo desenmascarado. En el de Mar Flores, la modelo y actriz es actualmente colaboradora de Y ahora Sonsoles, y fue concursante de la segunda edición de Mask Singer, como novena desenmascarada siendo Flamenco. Por lo tanto, reforzará su vinculación con la cadena de Atresmedia.

Estos dos nombres son, por el momento, los dos únicos integrantes confirmados de El Desafío 4. Es cierto que incluso antes que ellos se han ido sumando otros muchos, que forman parte de la habitual quiniela de participantes de todos estos tipos de formatos, y que en su caso recoge a famosos como Chenoa, Adrián Lastra, Marta Díaz, Pablo Castellano, y hasta Victoria Federica.