Pepe Navarro reveló en laSexta su mayor “imprudencia” como reportero de guerra: “Corrí un altísimo riesgo”

Pepe Navarro reapareció este jueves 24 en Zapeando para hacer memoria y contar algunas de sus experiencias más llamativas, e incluso peligrosas en su larga trayectoria televisiva. En su intervención en el magacín de las sobremesas de laSexta, el presentador recordó una de las experiencias más peligrosas que vivió como profesional, cuando marchó a Albania a cubrir la guerra de Kosovo.

'Zapeando' celebra 9 años y muestra la felicitación de "la única persona que ha llevado la cuenta"

Saber más

Fue a finales de los años noventa, para La Vía Navarro, un formato interactivo que condujo para Vía Digital que, si bien ha gozado de menos predicamento a nivel popular, frente a otros programas como Esta noche cruzamos el Misisipi, sí le permitió. “Cometí una imprudencia”, reconoció, cuando se metió en un sitio que había sido bombardeado horas antes.

“Había un francotirador que se había cargado a un corresponsal”

“Eso es peligrosísimo”, recalcó. “Pero la inconsciencia es la madre de la heroicidad, y me metí como si no hubiese nadie. Me dijeron que había corrido un altísimo riesgo”. Y tanto riesgo, puesto que no contaba con que el lugar estaba literalmente, en la mirilla de las fuerzas militares: “Había un francotirador que se había cargado a uno de los corresponsales, y yo entré a sacar imágenes totalmente inconsciente de lo que podía ocurrir”.

Ese fue el momento más delicado de su carrera profesional, aunque no el único que vivió durante la semana que pasó en los Balcanes. “Pasando una frontera, cargaron un arma delante de nosotros. Nos dijeron que apagáramos la cámara, íbamos de espaldas y oímos que cargaban el arma. Le dije al que iba al lado: 'Tú tranquilo, que aquí no pasará nada. Y si te pegan un tiro, ni te enteras'. Fue una experiencia muy interesante”.

Contó cuál fue su entrevista más difícil en TV

Con semejante experiencia, la siguiente cuestión fue mucho más liviana. Incluso banal. Dani Mateo preguntó al periodista y escritor por su peor entrevista, recibiendo una respuesta sorprendente, por el personaje en cuestión.

“La persona a la que más me ha costado entrevistar ha sido Paloma San Basilio”, dijo. Navarro reconoció que la cantante le “cae fantásticamente bien”, pero que sus conversaciones con ella en televisión han sido “rocosas”, “no porque sea una mujer difícil, sino porque se pone a la defensiva”. “Recuerdo incluso que una vez algo como de buscar los signos del zodíaco, o ponerle nombre a las cosas, para ver si se abría y hablaba un poco más. Pues no, ni así conseguíamos hablar. Es una mujer que tiene una gran entrevista, pero yo no lo conseguí”, contó.

Mateo observó lo anticlimático de la respuesta: “Con lo que has tenido delante de ti, que digas que la entrevista más difícil ha sido a Paloma San Basilio es otra muesca en el revólver”, dijo entre risas.