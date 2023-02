Pepe Rodríguez ('MasterChef') critica en TVE a Pablo Iglesias, que le responde

Pepe Rodríguez, juez de MasterChef, fue el último invitado de Plano General este viernes, el programa de entrevistas de Jenaro Castro emitido en La 2. El cocinero fue preguntado por los políticos de nuestro país, momento aprovechado por el invitado para propiciar unas críticas a Pablo Iglesias.

Tras un inicio de preguntas destinadas a su carrera profesional, y a cómo es el cocinero a nivel personal, el presentador le preguntó por la política española: “¿Cuál es el menú que necesita la España actual, según tu criterio?”. “Eso hay que meditarlo mucho”, fue lo primero que contestó debido a la dificultad de la pregunta.

“Necesitamos un poquito más de serenidad y de tranquilidad. Hay una sobrecarga de gente alterada, demasiado. Estamos un poco subidos de tono todos. Necesitamos frenar, tranquilidad, y pensar que la vida es otra cosa”, terminó por contestar aludiendo a la crispación de la población.

“Pablo Iglesias ha venido para tocar las narices”

“Imagínate que hay un programa de MasterChef solo de políticos. ¿A quién llevarías, y a quién dejarías preparando bocadillos fuera?”, le preguntó Castro. “Llevaría a todos, a ver si son capaz de poner un poquito de luz. Yo creo que todos caben en la mesa, si hay algo importante en un restaurante, es que en esa mesa todos somos iguales”, comenzó diciendo Rodríguez.

“Pero, joder, Pablo Iglesias ha venido para tocar las narices”, dijo inmediatamente. “A ese sí que hay que dejarle hacer bocatas fuera de la mesa”, añadió, sorprendiendo por su respuesta tan directa.

“Yo creo que había una historia en la política española hasta que apareció ciertos personajes que han venido a cambiar para no cambiar nada”, continuó el cocinero, que prosiguió. “Entonces no me vendan ustedes aquello que luego no han cumplido. Y para eso existe la televisión, para la hemeroteca. Y yo que creía en esa gente y decía: 'Es verdad, hace falta una nueva política. Esa casta que está un poco manida'... Y han venido para ser la misma casta. ¡Qué decepción, qué pena!”.

El presentador prosiguió con su entrevista, y quiso preguntarle al cabo de un rato por el entorno de Podemos: “¿Qué le echarías a la paella familiar de Pablo Iglesias, Irene Montero, y Yolanda Díaz?”. “Joder, vaya arroz. ¿Eso es un arroz tres delicias? No está mal traído. Es un plato chino el arroz”.

“Cuñados fachas en tu televisión pública”

El fragmento de la entrevista ha circulado por redes sociales, y el expolítico se ha hecho eco de ella. Tanto es así, que Pablo Iglesias ha querido responder a través de Twitter: “Cuñados fachas que defienden tener becarios en los restaurantes sin cobrar. ¿Tele 5? ¿Antena 3? No, en tu televisión pública…”.

Lo ha hecho citando un tuit que añadía al final un fragmento de una entrevista realizada por El Televisero a Pepe Rodríguez y a Samantha Vallejo-Nágera. En ella ambos respondían a las declaraciones que les acusaban de “blanquear a la ultraderecha” al recibir en el programa a Juan García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en dicha comunidad.

Ambos afirmaron no haberse hecho eco de esas críticas, y Pepe Rodríguez realizó las siguientes declaraciones: “MasterChef es un programa nacional, plural, donde entra todo el mundo, y por supuesto entra VOX, y entra cualquiera. Yo creo que ha habido de todos los partidos porque siempre que vamos a todas las capitales aparecen más o menos los alcaldes, los presidentes de la diputación, etc.”. Unas palabras que se terminan por contradecir con las últimas del cocinero al admitir que dejaría fuera al exlíder de Podemos.