Pepe Rodríguez responde sobre la polémica de Patricia Conde y 'MasterChef': “Estoy sorprendido”

La polémica entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity sigue sumando protagonistas que opinan o responden sobre las acusaciones de la cómica contra el programa, que fueron respondidas con un burofax por parte de la productora Shine Iberia. Desde entonces, la también presentadora y actriz no ha vuelto a hacer más comentarios, pero sí que muchos compañeros y exparticipantes han hablado sobre lo ocurrido.

El último ha sido Pepe Rodríguez, uno de los tres jueces que conducen el formato. En su caso, simplemente como respuesta a los periodistas que le han preguntado por ello, y manteniendo un tono cordial. Como recoge Europa Press, ha preferido mostrar un perfil más conciliador para referirse a Patricia Conde:

“No he hablado con ella. Sabe que la quiero, que le aprecio. Estoy simplemente sorprendido, pero respeto lo que ella pueda pensar. Lo que pueda pensar cada persona es una decisión tan personal que ahí no puedo entrar”, ha manifestado el chef.

Pepe Rodríguez incluso se ha referido a la cómica con palabras de cariño: “Le tengo tanto cariño a Patricia que no sería capaz de hablar mal de ella, y creo que debería solamente hablar bien”.

Aunque al mismo tiempo, ha defendido al programa: “Llevo 10 años en MasterChef, todos los años siempre hay algo, siempre hay alguien que destaca, que suelta algo. No puedo decir nada. Ella sabrá, no sé. MasterChef es un gran programa, es un programa que a las celebrities les desnuda. Muchos salen y repetirían y otros no volverían a hacerlo en la vida”.

Con estas declaraciones, en respuesta a las preguntas de los periodistas, Pepe Rodríguez se suma a su compañero Jordi Cruz, que también se manifestó al respecto. Entre los compañeros y exparticipantes, han hablado entre otros Lorena Castell, Manu Baqueiro, Nico Abad, Josie, Eduardo Navarrete, Anabel Alonso o Boris Izaguirre; todos en contra de Patricia Conde. La cómica sí ha encontrado el apoyo de 'El Sevilla' y de uno de los patrocinadores del programa.