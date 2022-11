'Pesadilla en El Paraíso' reencontró a Omar con Marina y Raquel Lozano y mostró los ajustados porcentajes ciegos

El undécimo Debate de Pesadilla en El Paraíso tuvo como protagonista a Omar Sánchez, que tras ser expulsado de la granja llegó a plató de Telecinco para reencontrarse con Marina y Raquel Lozano y reabrir así las tramas de su 'culebrón'.

Pero no fue el único 'trío' en acaparar la noche, ya que el programa llevó hasta 'El Paraíso' a Xavi, el novio de Danna Ponce, para reencontrarle con ella y con Manuel. Curiosamente, la pareja formada en el reality es el dúo nominado de la semana y también se mostraron los porcentajes ciegos, que por ahora están ajustados: 49% vs. 51%.

Xavi y su charla con Manuel que acabó con unas disculpas

Tras ver cómo Danna llegaba a la granja y confundía sus sentimientos por Manuel, la visita del novio de ella era uno de los momentos más esperados en Pesadilla en El Paraíso. Y como en las grandes ocasiones, el reality lo dilató sentando a Xavi junto a Lara Álvarez a la espera de poder hablar con su pareja.

Pero antes, el programa provocó que se encontrara con el ex de La isla de las tentaciones, con quien la influencer ha tenido un acercamiento en el reality y quien no se cortó a la hora de advertirle sobre su novia: “Creo que mereces saber la verdad. ¿Me callo y tú no te enteras de nada? Lo dije en un momento de rabia pero estaba tranquilo porque contaba la verdad”.

El novio se sintió ofendido: “He venido a ver a Danna, esto contigo es puro trámite. La diferencia entre tú y yo es que haces lo mismo en todos los programas y yo he venido solo para ver a mi novia”. “Vengo para animarla y gracias por respetarme a mí y a ella”, le dijo con ironía, ante lo que el concursante se defendió: “No tengo la culpa de que haya sentido algo por mí ahí. Yo a ti no te he hecho nada, la que te debe respeto es ella. Y tampoco te hagas el viudo de España porque llevas con ella 2 meses”.

Xavi explicó que le había hecho sentir muy mal. Ella principalmente, pero también él. Por lo que Manu, entre risas, le pidió disculpas: “Si ha habido algún comentario en el que te he faltado al respeto te pido perdón, pero abre los ojos porque lo que ha pasado no era un juego, era real”.

El reencuentro entre Danna y Xavi

Pasado este primer trámite, llegó el momento más esperado. Danna descubrió la visita de Xavi y corrió a abrazarle y besarle. Él también le devolvió los gestos de cariño, y lo primero que hizo fue tranquilizarla con su familia y entorno.

A continuación, él le recordó lo “mal que lo ha pasado él” por su comportamiento, a lo que ella respondió: “Te pido perdón delante de toda España. La he cagado hasta el fondo, pero confía en mí, espérame fuera y solo te pido que recuerdas lo que hemos vivido los dos. Desde que te vi solo pienso en ti, en cuando salga fuera y cuando volvamos a estar juntos”.

“Lo he pasado muy mal, fatal. Entiendo que aquí dentro las cosas se viven distintas. Pero he tenido que tragar muchas cosas, he estado a punto de mandarlo todo a la mierda. Estaba defendiendo lo indefendible. No te cuento lo que me dicen fuera y a mi familia. Estoy haciendo un esfuerzo terrible por ti”, agregó Xavi, visiblemente afectado.

Fue entonces cuando Danna se derrumbó: “Siento que mi sitio ya está fuera. Pero me quedé en shock cuando te vi en la tele porque quería que mi relación fuera anónima, porque al trabajar en redes lo he pasado mal con otras relaciones”, confesó. Mientras que él subrayaba el objetivo por el que estaba ahí: “Lo que te pido, por favor, es que lo hagas lo mejor que puedas aquí dentro. No te he fallado ni un día, he estado apoyándote fuera siempre. Estoy aquí porque te quiero”.

La cena más romántica (y calmada) de Dani y Bea

Tras las numerosas discusiones y reconciliaciones de Dani y Bea, el programa les preparó una cena romántica en la que debían mirarse a los ojos y responder a preguntas sobre su relación.

Bea tuvo que sincerarse sobre lo que veía al mirarle: “Sigue siendo la misma persona que conocí, haya pasado lo que haya pasado”. Sobre las virtudes del tentador, admitió: “Me ayuda mucho, me cuida, me mima. Es muy emprendedor, es muy fiel a los suyos y familiar”.

Dani, por su parte, habló de lo más especial que ve en ella: “Cuando la conocí vi a una chica que me llegaba de una forma diferente, me reía mucho, nos mirábamos y conectábamos, su alegría, su sinceridad al mirarme, me quiere por encima de todas las cosas. Gracias a ella he conocido lo que es enamorarme”, señaló.

Omar, en plató: “Vida nueva y novia nueva”

Poco después se produjo otro de los momentos señalados de la noche: la llegada de Omar, el último expulsado, al plató. Nada más producirse su entrada, Marina corrió a besarle mientras Raquel Lozano aplaudía el momento, sin llegar a saludar a su ex. El canario llegaba con el pelo teñido de rubio y aseguraba que era una decisión pensada: “Vida nueva, look nuevo y novia nueva”, aseguró.

En pantalla apareció una imagen de Marina y él durante el fin de semana que habían pasado juntos, por fin fuera del concurso: “Todo lo que no hicimos en 'El Paraíso' lo hicimos aquella noche”, dijo él entre risas.

Pero las risas se convirtieron en amargura, al ver todo lo que había criticado Raquel de él: “Solo quiero darle la enhorabuena porque se va a casar a costa de todo el dinero que ha ganado gracias a mí fuera. Simplemente no me transmitía sinceridad. Yo no me merecía todas las críticas porque en todo momento dejé las cosas claras. Todo el mundo puede tener una relación en verano y que no salga bien”, dijo el ex de Anabel Pantoja sobre su última pareja antes de entrar a Pesadilla en El Paraíso.

Raquel, que también tuvo un breve paso por el reality de Telecinco, explicó que “no he hecho nada diferente que no hubiera hecho cualquiera. He hablado donde y cuándo se me ha dado la oportunidad, he hablado de mi vida”.

Omar también habló sobre su estado con Anabel Pantoja: “No me sentí traicionado, porque no estábamos juntos y podía hacer lo que quisiera pero sí dolido. En este momento le tengo respeto y le tengo cariño pero cada uno hará su vida”. Sobre todo, porque recalcó lo enamorado que está de Marina y que es capaz de dejar Canarias por ella.