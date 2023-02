'Pesadilla en la cocina' cerró temporada con una película, lágrimas por unas croquetas ¡y hasta una boda!

Pesadilla en la cocina cerró este jueves su octava temporada en laSexta. El programa de Alberto Chicote lo hizo en Los cinco sentidos, un restaurante de Coslada (Madrid, marcado por la falta de liderazgo de sus dueños, Lourdes y Quique, que ven cómo su negocio se va a pique al mismo ritmo que su relación sentimental.

'La penúltima y me voy' (11.5%) vuelve a perder fuelle y 'Pesadilla en la cocina' (6.7%) acaba su temporada sin brillo

Para remediarlo, Chicote se presentó en el local para conocer al equipo, ver su organización y, por supuesto, probar su comida. Y aquí empezaron a surgir los problemas, pues el chef no quedó satisfecho con el trabajo como cocinera de Lourdes. Sobre todo con sus croquetas, a priori, uno de los platos estrella del menú. “Están prácticamente vacías por dentro. Tienen mucho hueco, no sé por qué. Y una coraza durísima. Aquí podría viajar Iron Man sin ningún problema, porque es más bien gruesa”, dijo el presentador al probar la primera de ellas.

“No están ni especialmente cremosas, ni especialmente sabrosas ni especialmente ricas”, resumió el chef a Borja, hijo de Lourdes y camarero del local, que previamente le había contado que esas croquetas tenían un ingrediente, hoy por hoy, solo su madre conoce. “Lo siento mucho por la receta secreta, pero igual tampoco necesitas que te la pasen, ¿eh?”, ironizó Chicote, cuya valoración provocó las lágrimas de Lourdes. “¡En qué hora me presté a esto!”, exclamó la mujer mientras Borja y Quique trataban de consolarla. Pero poco consuelo había cuando hablamos de las croquetas que le enseñó a cocinar su madre. “Yo estoy muy orgullosa de ellas, y me ha hundido”, lamentó la cocinera.

La 'película' de Lourdes y Quique

Con permiso de la comida, Chicote también puso el foco en la relación de pareja de Lourdes y Quique, lastrada por su incapacidad de separar lo personal de lo laboral. Para mejorar la situación, el cocinero se llevó a los dueños de Los cinco sentidos a una sala de cine, el lugar donde que comenzó su romance hace ya varios años, cuando ambos fueron juntos a ver Palmeras en la nieve.

Este jueves, pasado más de un lustro, volvieron al cine, pero por un motivo muy diferente. “Yo creo que hay una parte de esta película, que son vuestras vidas ahora, que no estáis viendo. Como no sé por qué, he decido enseñárosla”, dijo Chicote antes de dar paso a la 'película' de Lourdes y Quique. O lo que fue en realidad, una sucesión de mensajes de apoyo de la madre y el hijo de Lourdes y de un amigo de Quique.

Una pedida de matrimonio como colofón final

La película tuvo un impacto muy positivo en la pareja. En el aspecto laboral, porque el último servicio ante Chicote fue todo un éxito. Y en lo sentimental, porque Quique aprovechó la ocasión para pedir matrimonio a Lourdes. “Como esto es un nuevo comienzo para todos, las cosas hay que hacerlas como es debido”, dijo el copropietario de Los cinco sentidos antes de meterse la mano en el bolsillo, hincar la rodilla y hacer la gran pregunta a su pareja: “¿Quieres casarte conmigo?”. Tras unos segundos de silencio, ella cogió el anillo y, en pleno shock, contestó: “Qué vergüenza, Enrique. Pues sí, pues sí. Pero qué bonito eres”. Así pues, la pareja se fundió en un abrazo y se dio un beso ante la alegría de Chicote y el resto de presentes.

La 8ª temporada de 'Pesadilla en la cocina' en audiencias

Así, con una futura boda, acabó la octava temporada de Pesadilla en la cocina. Una tanda que, en términos de audiencias, se despidió este jueves con un 6.7% de cuota y 777.000 espectadores para su última entrega.

Este dato se sitúa la línea de lo que ha sido la tanda, que se ha movido en cifras en torno al 5.8% y el 8.2% de share y entre los 650.000 y los 940.000 seguidores. Unos datos que han hecho de esta octava temporada la menos competitiva hasta la fecha, pero que han permitido al programa de Alberto Chicote seguir rindiendo en unos números cumplidores para el prime time de laSexta.