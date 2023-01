Bajón en 'Pesadilla en El Paraíso 2' por la comida “que sabe a bosque” y críticas al “show low cost” de Maite Galdeano

La granja de Pesadilla en El Paraíso ha reabierto sus puertas en Telecinco para un grupo de diez concursantes que ya han empezado a sufrir sus primeros tormentos, unos por la convivencia y otros por las condiciones.

Este último es el caso de Silvina Magari, que aunque afrontó su debut en un reality con optimismo, como se mostró en el estreno del domingo, ya ha tenido su primer bajón anímico a causa de la comida. Y es que aunque las condiciones de Jimena de la Frontera no son las de Supervivientes, lo cierto es que el alimento no abunda y las tareas que realizan son esencialmente físicas.

De ahí se puede entender la reacción que tuvo la ex de Got Talent al ver el menú que sus compañeros habían preparado para una de las primeras jornadas, y que emitió este lunes el espacio de access prime time de Pesadilla en El Paraíso que presenta Nagore Robles. “Después de todos los dolores que tengo ver esto... No me lo puedo creer, se me caen las lágrimas”, dijo llorando la artista, con un plato de alubias con calabaza en su mano.

“Pasamos muchísma hambre. Con un café en el cuerpo te pones a hacerlo todo y para comer tenemos un plato de comida que me da muchísima fatiga porque sabe a bosque. Por la noche, si te apetece, vuelves a comer la misma fantasía”, lamentó la participante ante el equipo del reality.

Sus compañeros, liderados por Maite Galdeano, intentaron consolarla con un “es lo que hay”. “Cuando dé dos cucharadas voy a preferir la muerte (...) Sabe todo a lápiz”, se quejó.

Begoña, sobre Maite: “Tú eres una desgraciada como los demás”

Tampoco están siendo unos primeros días fáciles para Begoña Gutiérrez, aunque en su caso debido a la tensión de compartir convivencia y tareas con personas con las que no encaja del todo. Especialmente con una Maite cuyas formas como 'capataz' no le han gustado.

En un momento del trabajo, Galdeano tiró de humor y dio órdenes a su compañera imitando a Isabel Pantoja, examiga de la participante. “Así me gusta, Begoña, a trabajar. Así sacas el dinero que me debes”, le dijo entre risas, tal como se pudo ver en las imágenes emitidas este lunes.

Y aunque en el momento parece que no le censuró su comportamiento, sí lo criticó después ante el equipo del programa: “De Kiko y Maite me molesta que tienen una sangre excesivamente fría. Lo tienen todo premeditado y saben cómo hacer para que el resto de concursantes les tengamos miedo. Actúan bajo la experiencia de otros realities y bajo una mala leche importante”, comenzó diciendo.

“Esto es el show de Maite Galdeano. Show, además, low cost. Dice que es la enviada de Dios… Tú eres, hija mía, una desgraciada aquí como todos los demás, que no tenemos para comer ni para beber absolutamente nada. Y maldormimos, punto y pelota”, sentenció.