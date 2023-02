'Pesadilla en El Paraiso 2' se despidió con el cambio de vida de Borja Estrada y la última metedura de pata de Avilés

Telecinco puso punto y final a la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso este jueves, 23 de febrero. Tras un mes y medio de concurso y la victoria de Borja Estrada, el reality se despidió de la audiencia.

El último debate contó con los 11 granjeros que habían participado y hasta con el desaparecido Pablo Sebastian que confirmó estar mucho mejor, tras el accidente que le hizo abandonar.

La entrega se centró en el ganador, y Tania - que quedó segunda- ya que no habían podido hacer balance de su experiencia. Pero también tuvo momento para el resto de concursantes que pudieron saldar asuntos pendientes. Todo ello en un programa que se grabó al día siguiente de la final, aunque estuvieron disimulando y haciendo bromas con que había pasado mucho tiempo desde que no se veían.

Un disimulo que acabó con la metedura de pata de Avilés, al hablar demasiado rápido y decir que “ayer” cuando se vieron. Y Carlos Sobera corrió a corregirle: “¿Querrás decir el domingo, no?” y él rectificó.

Borja cerró la polémica del piso de su padre, Pipi Estrada

Borja llegó a plató como ganador, tras la “resaca” que el premio le había provocado. Explicó que lo primero que hizo al llegar a casa fue abrazar a su hijo: “Tenía unas ganas locas, pero no entendió bien lo que había ganado”, desveló.

Sobera se puso nostálgico al recordar que hace cinco meses, Borja llegaba a plató como un desconocido y ahora había ganado su primer reality: “Recuerdo cuando llegaste que levantabas la mano para hablar, y te has ido liando”.

Y Borja explicó cómo había ido cambiando su opinión sobre el mundo de la televisión: “Gracias a la gente que hay aquí, me gusta la televisión. Desde fuera veía mucha falsedad y luego llegas aquí y no es así. Lo mejor que me llevo de la experiencia es a los compañeros. Me he llevado bien con todos, con unos mejor y otros peor, pero bien con todos”.

Como era de esperar, le pusieron el vídeo polémico en el que él explicó lo de la venta del piso de sus padres: “Avilés estaba como a 9 metros de mí cuando me lo preguntó. Me quedé pillado y entendí que se refería a si era el piso de mis padres, donde viven ellos. Pero después digo que el piso es de mi madre, que lo vende ella. No sale en el vídeo pero se lo digo 1000 veces”, aclaró.

Tania ¿y su regreso a las 'Tentaciones' con Barranco?

La joven que quedó segunda, explicó que sentía ese puesto como “un privilegio por llegar hasta ahí”. Y que estos días los había disfrutado y aprovechado.

Preguntada por su relación con Barranco y si él está más enganchado que ella: “Yo creo que lo demuestro más que decirlo, estoy muy enamorada de Barranco pero me cuesta expresar mis sentimientos”.

Momento en el que Sobera le preguntó que si le apetecería ir a La isla de las tentaciones con su nueva pareja ahora que llevan unos meses. Ella se negó aunque con una sonrisa: “Deja que me ubique antes”, bromeó.

La amistad rota de Antonio Montero y Silvina

Otro de los temas que se trataron fue el de la relación entre Montero y Silvina, que había empezado con una gran amistad y acabado como todo lo contrario.

“Cuando la conocí me conquistó su personalidad, pensaba que era la ganadora”, empezó relatando el paparazzi. “Me vendió que era inteligente, culta y buena y a la semana empecé a ver que no era ninguna de las tres cosas. Me empecé a rallar porque la noté sibilina. Un día la escuché hablando de mí y se me cayó el mundo encima me llamó 'oscuro'. Pensé que era impostada y así lo viví”.

Sin embargo, al seguir comentando vídeos, ella sí que expresó su cariño por él a pesar de las discusiones. Y ambos acabaron fundiéndose en un abrazo sin rencores.