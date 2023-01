'Pesadilla en El Paraíso 2' expulsó a Avilés, que se marchó con halagos a la labor de Nagore

Pesadilla en El Paraíso 2 sigue perdiendo a algunos de sus protagonistas a pasos agigantados. Tras la expulsión de Maite Galdeano, este jueves, la audiencia ha vuelto a echar a uno de los que más contenido han dado: José Antonio Avilés.

El público prefirió que se quedara una semana más Kiko Jiménez, y expulsar al que había traicionado a Borja Estrada al contar un secreto de su padre.

Por otro lado, “la agitada granja” nominó a Tania Deniz y Kiko, de nuevo. Por lo que el reality demostrará si él sigue siendo el más fuerte, o la participante de las Tentaciones tiene más apoyo que él.

Avilés se despidió con autocrítica y piropos a Nagore

Avilés y Kiko eran los nominados de la semana, dos titanes al ser protagonistas de casi todos los conflictos de la casa. Por lo que marchara quien se marchara iba a ser una pérdida para el reality.

El que se mostró más “nervioso” era el yerno de Maite Galdeano que confesó “presentir que se iba”. Sin embargo, no fue así y Nagore Robles desveló la decisión del público:

“La audiencia, con sus votos, ha decidido que por un 53% el concursante que gana este duelo de nominados y se salva es Kiko”. Una noticia que celebró el ganador agradeciendo a los espectadores y con un recado a su novia: “Sofía, te amo”.

Y el perdedor aceptaba la derrota: “Estoy tranquilio y aliviado, porque estaba cansado. Ha sido una oportunidad muy bonita. Es cierto que soy insoportable, pero dentro de serlo también lo soy con el equipo, muchas veces les hablo mal porque he tenido momentos muy complicados aquí”.

Antes de marcharse, también tuvo unas palabras para Nagore - en referencia a su estreno como presentadora del reality-: “Nos habéis hecho vivir una aventura única, tú también Nagore. Jamás pensé que podría decir que nos has transmitido tanto, jamás pensé que un abrazo de Nagore Robles me reconfortase tanto. El equipo igual. Gracias”.

A la vez que asumió su complejidad: “No me arrepiento de haber venido pero todos tenemos mochila. A mí esto me ha superado, pensé que iba a estar muy fuerte aquí pero es muy duro estar aislado del mundo. Y yo soy mi peor enemigo. He sido imbécil porque me he querido ir en muchas ocasiones, Nagore me ha ayudado mucho a frenar eso”.

Y ella también agradeció sus palabras: “Ha sido una maravilla tenerte, que tienes mucho carácter, pero es fantástico tener a personas como tú en un reality, que dan tanto contenido, es de valientes”.

¿Todos contra Borja o Borja contra todos?

Sin Maite Galdeano, Kiko continúa en la granja más solitario pero acercándose a un Borja Estrada que cada vez se siente más alejado del resto de compañeros.

“Siento un ambiente enrarecido en mi contra y no entiendo por qué”, alegaba delante y detrás de los concursantes. “Noto cierta consipración en torno mío. Las niñas están rarísimas conmigo”, aseguraba a su nuevo amigo Kiko.

A lo que Tania respondía que no soportaba tenerle cerca porque siempre le repite las cosas. Mientras que Avilés también demostraba su animadversión por ser “insoportable”.

Los nuevos nominados de la semana

Pero aún teniendo a casi la casa entera contra Borja, este ganó la inmunidad, por lo que no pudieron nominarle. Así como Silvina que era la capataza de la semana.

Con este panorama, la mayoría del grupo votó a Tania (4 compañeros) para que ocupara la lista negra. Dos optaron por escribir 'María José Galera' y uno votó a Kiko.

Y Avilés regresó para señalar directamente a su nominado: “Iba a sacar a Borja pero como no puedo al ser inmune, vuelvo a nominar a Kiko”, sentenció. Por lo que Tania y Kiko se verán las caras el próximo jueves.