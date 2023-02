'Pesadilla en El Paraíso 2' expulsó a la concursante “maldita” y ya tiene a sus tres primeros finalistas

La sexta gala de Pesadilla en El Paraíso 2 fue la última con la granja-escuela gaditana de Jimena de la Frontera abierta. Hecho que produjo que Nagore Robles se despidiera de la audiencia.

Telecinco ya tiene fecha para cerrar la granja y la final de 'Pesadilla en El Paraíso', y suprime su access

Como ya adelantamos en exclusiva, al reality le quedan aún tres entregas más, con cinco concursantes de los que tres ya son finalistas: Borja Estrada, por ganar la prueba de capataz; Tania Deniz por hacer lo propio con la inmunidad; y Antonio Montero al no estar nominado.

Todo ello ocurrió en una noche en la que María José Galera se convirtió en la quinta expulsada. No fue la primera, como en Gran Hermano, pero porque no estuvo desde el principio. Lo que sí se repitió es que la primera vez nominada se ha vuelto a marchar, por lo que la “maldición” que dicen que le persigue podría seguir intacta.

La audiencia prefiere a Mar, antes que a Galera en la granja

Mar y María José Galera eran las nominadas de la semana y se estrenaban en ese papel. Los nervios por poder estar ante sus últimos días en la granja les pasaron factura y se enzarzaron en broncas las dos.

Y aunque ambas creían que iban a ser las eliminadas, Nagore le dio la razón solo a una de ellas: “La audiencia con sus votos ha decidido que por un 57% la concursante que gana este duelo de nominadas y se salva quedándose una semana más es Mar”. Tania corrió a abrazar a su amiga. Mientras el resto animó a la expulsada.

Galera aseguró que se marchaba feliz: “Dejo mucha tristeza aquí y me voy con mucho amor. He sido la última en llegar y no he tenido tiempo a ganarme el cariño del público. Me ha faltado tiempo”, lamentaba.

Seguidamente, Mar quiso disculparse con ella: “Cero rencores, al final es una experiencia y en una convivencia se discute y es normal”. La ya expulsada le pidió que se acercara para reconciliarse y ambas se fundieron en un abrazo.

Los tres primeros finalistas

Ya en la recta final del reality, la noche desveló a los primeros finalistas de la edición. La prueba semanal la ganó Borja Estrada, al ser el más veloz de todo, y se convirtió en capataz. Pero no solo eso, también en primer finalista. Algo que les pilló por sorpresa a todos porque no sabían que era la última semana allí.

“Estoy súper feliz, no sabía que iba a llegar tan lejos”, confesó el hijo de Pipi y al preguntarle a quién escogía para compartir la habitación, se decantó por Silvina. A la que escogió también para jugarse la inmunidad contra Tania.

La siguiente prueba constó de preguntas personales sobre los compañeros, y la ganó la ex participante de las Tentaciones. Por lo que también se convirtió en segunda finalista.

Mar y Silvina, nuevas nominadas de la semana

Ya con solo cinco concursantes, tres de ellos (la mayoría) votaron a Silvina para ser la nominada de la semana. Solo Borja y ella misma optaron por sacar a Montero a la palestra, pero no fue suficiente.

Segundos después entró Galera para señalar de forma directa a Mar: “Como Tania es inmune no la puedo escoger”, lamentó. Convirtiendo así a Antonio Montero en el tercer finalista de la edición. Habrá que esperar a la próxima expulsión para conocer a la cuarta finalista.