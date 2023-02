'Pesadilla en El Paraíso 2' expulsó al concursante más temido y celebró su primera noche de pasión

La cuarta entrega de Pesadilla en El Paraíso 2 sorprendió a espectadores y concursantes al expulsar al que parecía el peso pesado de la edición: Kiko Jiménez. Tras cuatro semanas nominado, en tres de ellas logró ver marchar a su contrincante, pero en esta ya no pudo con Tania Deniz.

Todo ello en una noche en la que el reality mostró numerosos vídeos de cómo la granja está totalmente dividida en dos grupos: Antonio Montero, Tania y Mar, por un lado y por otro el formado por Silvina, Borja, María José y Kiko, hasta entonces.

Al finalizar la entrega, también se despidieron de la experiencia Albert Barranco y Maite Galdeano que habían compartido unos días con todos para apoyar a los nominados.

Kiko Jiménez, a la cuarta va la vencida

La gala arrancó con Tania y Kiko como nominados de la semana y unos porcentajes ciegos que demostraban que la audiencia ya tenía claro a quién querían seguir viendo en la granja y a quién fuera: 41% contra un 59%.

Ella aseguró que tenía claro que se iba a marchar, tras ver la fuerza de Kiko durante tres semanas. Mientras que él también confesaba sus nervios por si esta ocasión era la definitiva.

Y Nagore Robles les sacó de dudas: “La audiencia, con sus votos, ha decidido que por un 59% el concursante que gana este duelo de nominados y se salva quedándose una semana más es Tania”. Al escuchar la noticia los compañeros corrieron a abrazar a la joven, celebrando la marcha del tertuliano.

Kiko se mostró cabizbajo: “Era de esperar que llegara el momento en el que se agotaran las fuerzas de apoyo. Soy un personaje polémico, querido y odiado, y no sabía que la gente iba a confiar tanto en mí. Muy agradecido por estas 4 semanas nominado y salvado. También echo de menos a mi pareja y estoy feliz de volver a casa”, aseguró.

Tania, del primer edredoning a la salvación

La joven se salvó y seguidamente conectaban con el piso de Solos en el que están conviviendo Mario y Javi de La isla de las tentaciones 5 y esta noche había ido de visita Samuel, ex de la granjera.

Al verlo, ella se puso a la defensiva pidiendo que esperaran a que saliera para poder argumentar sus comportamientos. Mientras el canario señalaba que no la había criticado.

Pero si Tania fue protagonista en otro momento de la noche, ese fue cuando el reality mostró un vídeo de la noche de pasión que vivió con Barranco, su nueva pareja. “La verdad es que ha sido una noche muy calurosa”, decía ella.

Y tras las imágenes de ambos teniendo relaciones bajo las sábanas, él comentaba: “Pensaba no hacer nada pero te juro que no he podido, eh. Antes de venir le prometí a mi madre no hacer nada en televisión. Lo siento mamá”, admitía.

Los nuevos nominados de la semana

Con Kiko fuera, el grupo hizo su nueva ronda de nominaciones en las que no pudieron señalar ni a Silvina por ser capataz, ni a Borja por ganar la inmunidad.

Por lo que la nominada del grupo, con 4 votos, fue María José Galera. Y la nominada directa, por parte del expulsado, fue Mar: “Ha llegado el momento de que juegues también”, sentenció.