'Pesadilla en El Paraíso 2' expulsó a uno de sus protagonistas y Avilés soltó una “bomba” de Borja

Pesadilla en El Paraíso 2 está perdiendo a sus protagonistas a pasos agigantados. Esta semana los nominados eran Maite Galdeano y Kiko Jiménez, dos de los que más vídeos están dando a la edición.

Y tras las nuevas nominaciones de la noche, el reality perderá a Kiko o a José Antonio Avilés, otros dos de los rostros que más hilos mueven dentro de la granja.

Tantos hilos, que al verse en la cuerda floja, Avilés hizo otro de sus movimientos habituales: soltar una bomba. Algo que cambió de golpe el gesto de Borja Estrada y que, para muchos colaboradores, se “cargó el propio concurso” del tertuliano.

La última noche de la yerna y el nuero juntos

Maite y Kiko eran los nominados de la semana. Desde el principio estuviero en el ojo del grupo porque según todos “concursaban juntos y con ventaja”. Pero ella había sido capataza los primeros días y hasta ahora no habían podido nominar a ambos.

Ahora en la cuerda floja, los dos señalaron sus ganas de seguir en el reality, pero uno de ellos tuvo que marcharse. “La audiencia ha decidido que con un 55% de los votos el concursantes salvado sea Kiko”, reveló Nagore y Maite lo lamentó.

“Me da mucha pena porque quería estar más tiempo en la granja porque me gustaban mucho los animales, pero me voy feliz”, aseguró la madre de Sofía Suescun. Mientras su yerno le abrazó con tristeza: “Nos vemos a la vuelta. Una pena porque hemos hecho muy buen tándem”.

Pablo Sebastian y su estado de salud

Pablo Sebastian llegó a plató tras haber protagonizado el primer abandono forzado, por la caída que tuvo en una de las pruebas. Al llegar, mostró el estado de su labio a Carlos Sobera y este exclamaba: “¡Madre mía!”, de la impresión. “Y ahora está medio curado”, aseguraba el pianista.

Aunque muchos colaboradores y compañeros pusieron en duda la gravedad de la herida para tener que marcharse, él lamentó haberse ido y que no le creyeran: “Me da mucha pena porque me faltaba en el curriculum, desde que estoy en España, participar en un reality. Pero no ha podido ser más tiempo”.

Y no dudó en recordar sus años para argumentar su estado: “Nadie de mi edad fue jamás a un reality, tengo 76 años. Tengo 3 puntos en el labrio y necesito lavármelo con agua caliente”.

Nominaciones con ¿otra mentira de Avilés?

Borja era el capataz de la semana, por lo que nadie pudo nominarle. Casi todos los compañeros votaron a Kiko y alguno a Avilés. Así que el primero fue el nominado del grupo. Seguidamente llegó Maite para sacar a la palestra a Avilés: “Te mides con mi yerno y a ver lo que pasa”.

Al verse acorralado, Avilés soltó una “bomba” que hizo cambiar el gesto de Borja, que llamó “mala persona” al tertuliano. Nagore quiso entender lo que había ocurrido pero el hijo de Pipi no quiso decírselo: “No me pasa nada dejemos el tema, por favor”. Ante la insistencia, acabó aclarándolo un poco mejor: “Le he dicho que, por favor, no dijera una cosa y la ha dicho”.

En ese momento Avilés quiso disculparse: “La he cagado. Le pido disculpas porque no ha sido a mala fe”. Así que fue Nagore la que detalló lo ocurrido a la audiencia: “La bomba la contó Avilés, que ha mandado un mensaje a Terelu diciendo que Pipi había vendido un piso por un millón de euros”.

Una información que afectaría al padre de Borja que está pagando una multa a Terelu. Pero el concursante volvió a corregir la información: “Lo ha vendido mi madre y estaba a nombre de mi madre que no tiene nada que ver”, zanjó enfadado.