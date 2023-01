'Pesadilla en El Paraíso 2' tiene un nuevo habitante en la granja: Maite Galdeano adopta un perro

La segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, que inició su recorrido este pasado domingo 8 de enero, continua su travesía con las entregas de access antes de su gala principal de este jueves. Y en el espacio conducido por Nagore Robles en la noche de este martes, la emisión dejó un momento destacado protagonizado por Maite Galdeano.

La concursante se encontró un perro sin collar en las instalaciones de la granja, por lo que no dudó en “adoptarlo” y acogerlo en sus brazos. Bautizado como Toby, la pamplonesa nada más verlo declaró que este es el mejor regalo que le ha podido dar la tierra.

“Es un regalo de Dios”, afirmó Maite Galdeano mientras sujetaba al perro en brazos bajo la atenta mirada de Juan Antonio Avilés, Begoña Gutiérrez y Tania Deniz, que no dudaron en criticar a su compañera.

“El perro se quiere fugar, no la quiere más”, comentó ante tal escena Begoña, quien ya ha demostrado no encajar con la granjera. Sin embargo, Maite Galdeano no se hizo eco de los comentarios de sus compañeros, y siguió enseñando a Toby a toda la granja.

“Si tiene así a sus perros, pobrecitos”

“Maite, tía, suelta al perro”, le gritó Tania, recibiendo una repuesta negativa de la pamplonesa. “Te lo va a quitar una protectora”, comentó Begoña, al que se le sumó el comentario de la exconcursante de la Isla de las Tentaciones: “Vas de animalista, y no sueltas ni al perro para que pasee. Madre mía, si tiene así a sus perros, pobrecitos”.

“Ella es acaparadora, tiene que acaparar todo”, declaró Begoña, que luego explicó a cámara su problema con Maite: “Es una persona absolutamente dominante, está llamando la atención continuamente de todo el mundo, y solo hace que interpretar un papel cuando tiene una cámara delante”.

No obstante, nada aplacó la alegría de la concursante, que siguió desfilando con el perro por toda la granja, y presumiendo de él. “Este va a dormir conmigo”, aseguró Maite Galdeano mientras iba a enseñárselo a Kiko Jiménez. “Creo que me lo ha traído Dios”, declaró la concursante a su yerno visiblemente encariñada con su nueva mascota.