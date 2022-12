'Pesadilla en El Paraíso 2' presenta a su sexta concursante, que ya tuvo 'Amor con fianza' en Netflix

Pesadilla en El Paraíso sigue echando mano de otros formatos para engrosar el casting de su segunda edición en Telecinco. A Maite Galdeano, Kiko Jiménez, José Antonio Avilés y Borja Estrada ya se les había sumado Silvina Magari, salida de Got Talent. Para el sexto puesto en el formato, recurren ahora a un reality en este caso ajeno a Mediaset.

'Pesadilla en El Paraíso' pesca en 'Got Talent' a la quinta concursante oficial de su segunda edición

Se trata de Mar López, concursante que se dio a conocer como participante de Amor con fianza en Netflix. La joven sigue los mismos pasos que Iwán, otro rostro salido de la plataforma de streaming, en su caso de Insiders, y que formó parte de la primera edición de esta actualización de La granja producida por Fremantle.

“Lo único que sé es que voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a aprender muchísimo de este programa”, ha declarado la joven tras hacerse el anuncio oficial.

Ya estuvo en 'Celebrity Game Over' en Mediaset

López se dio a conocer en noviembre de 2021 con el estreno de Amor con fianza, formato de telerrealidad presentado por Mónica Naranjo en Netflix que recientemente quedó cancelado tras dos ediciones. Administrativa de hospital de profesión, acudía junto con su entonces pareja Aleix.

“La verdad nunca me había planteado ir a un reality. Mi pareja en ese momento me lo planteó y yo al principio estaba muy negada, pero al final me lo pensé bien y como confiaba en los dos y en que todo saldría bien, decidí ir”, explicaba a Divinity un mes después del estreno del formato. Ya aprovechó el impulso del programa para adquirir notoriedad en redes sociales e impulsarse como influencer. En la actualidad, y apenas un año después de su debut televisivo, se acerca a los cien mil seguidores en Instagram.

Esta será su segunda experiencia en el universo Mediaset. Pesadilla en El Paraíso 2 llega después de haber formado parte de la segunda edición Celebrity Game Over, formato pensado para Mtmad donde participó con otros jóvenes rostros con tirón en internet. Durante su estancia, reveló haber tenido un idilio con Daniel Oviedo, uno de los Gemeliers. Durante su estancia en el programa, también tuvo un affaire con Gianmarco Onestini.