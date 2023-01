'Pesadilla en El Paraíso 2' ya tiene a su primer expulsado y un castigo por comer el pienso de los animales

La segunda gala de Pesadilla en El Paraíso 2 arrancó con la canción del día (y posiblemente del año): la de Shakira y Bizarrap. En plató Carlos Sobera y los colaboradores celebraron las indirectas de la cantante a Gerard Piqué.

Telecinco alarga 'Pesadilla en El Paraíso 2' para retrasar la llegada de 'Supervivientes 2023'

Tras ello, el reality vivió una primera expulsión muy ajustada en la que acabó despidiéndose Begoña Gutiérrez de la aventura en la granja. Por lo que Maite Galdeano y Kiko Jiménez ganaron su primera batalla pero no la segunda, ya que salieron nominados ambos y uno tendrá que abandonar la próxima semana.

Además, Nagore Robles impartió el primer castigo a los concursantes por robar comida a los animales y comérsela ellos.

Una expulsión que tranquilizó a Kiko y Maite

En las primeras nominaciones de la edición, los granjeros demostraron los dos bandos formados ya: el de Maite y Kiko y el resto de concursantes. Así, sacaron a la palestra al novio de Sofía Suescun (porque la madre era capataza) y Begoña.

Durante toda la semana el público estuvo votando al que quería que se quedase y Nagore acabó con el misterio: “La audiencia ha decidido que, con un 51% de los votos, el primer expulsado de la segunda edición sea Begoña”. Una decisión que aplaudió entre gritos y bailes Maite, mientras el resto de compañeros se quedó en silencio.

Kiko agradeció la confianza: “Gracias a toda la gente que me ha salvado”. Mientras, Begoña se despedía muy positiva: “Para mí lo más importante ha sido conocerles a todos, ha sido una experiencia maravillosa, y feliz de seguir mi aventura fuera”.

El castigo de la Dirección a los granjeros

El primer castigo a los concursantes llegó pronto y con sorpresa por el motivo extraño que llegó al equipo del reality a tomar tal decisión.

Nagore se dirigía a los granjeros para comunicárselo: “Os hemos pillado, saqueasteis la comida de los animales en las cuadras”, lamentó. “No podeis comer el pienso de los animales”. Una acción totalmente prohibida en el programa, porque ellos siempre tienen prioridad a las personas.

Así, la decisión de la dirección fue la siguiente: “Hasta nueva orden en el Paraíso no habrá agua caliente. Espero que recapacitéis con esta medida y que no vuelva ocurrir”, zanjó la presentadora ante los lamentos de los concursantes.

Yerno y suegra, los nominados de la semana

Al ser capataz Tania e inmune Avilés, la lista de nominados salió como se olía Maite y Kiko. Sus compañeros cumplieron con el “boicot” que esperaban y todos nominaron a Maite que se llevó 6 puntos, mientras ellos dos señalaron a Borja.

“Estoy alucinando, no me lo esperaba de muchos de ellos. Lo acepto pero no hemos tenido roces. No me esperaba tantos votos, creía que les caía bien. No he tenido nada con ellos para que me nominen, aunque tampoco estoy decepcionada. Creo que todos querían nominar a Aviles pero no han podido pq es inmune”, lamentaba Maite.

Seguidamente llegaba Begoña que nominaba a Kiko directamente. Por lo que yerno y suegra se convertían en los nuevos nominados de la semana, siendo esta la última en la que conformen su bando porque uno de los dos se marchará.