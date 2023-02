'Pesadilla en El Paraíso 2' sonrojó a Barneda por una confusión con Nagore y entristeció con el drama de Galera

“Va a ser una noche de emociones” auguraba Sandra Barneda en el Debate de Pesadilla en El Paraíso 2 de este domingo y lo fue para las nominadas, pero también para la propia presentadora.

“Perdona te iba a llamar Nagore”, confesaba María José Galera en su entrevista, tras ser la quinta expulsada y haberle llamado ya así anteriormente. “Le pasa a mucha gente, supongo que estuvimos tantos tiempo juntas que nos siguen viendo y...” le disculpaba Barneda pero la exconcursante añadía “y seguiréis juntas, se nota el cariño”. Un tema que zanjaba Barneda: “No no seguimos juntas” y cambiaba de tema rápidamente.

También Silvina se emocionó al ver a su madre en el hotel donde están alojados ya que no cerraron la granja. Y aún más Mar al reencontrarse con su padre, tras años sin tener relación con él.

María José Galera y su drama por su hija fallecida

Galera llegaba a plató tras convertirse en la quinta expulsada, y reconocía la razón por la que había entrado al reality: “Tenía una asignatura pendiente. Quería volver a vivir lo que se vivió en Gran Hermano 1, ese estado de meterte en un reality, con inocencia, convivencia... pero no tiene nada que ver con lo que era aquello hace 23 años”.

Y añadía: “Buscaba vivir la experiencia, para mi aquella oportunidad fue súper bonita, emocionante, y en esta ocasión intenté cambiar mi imagen que se quedó ahí. También me lo he pasado muy bien, hacía años que no lloraba de la risa”.

Pero se derrumbó al recordar el fallecimiento de su hija: “No he conseguido olvidarme de todo, hay cosas que nunca se superan. Vives porque no tienes más remedio. Me he dado cuenta de que he dejado cosas en esa granja, preciosa, y que la pesadilla éramos nosotros. Expresar ese dolor en un reality es muy difícil, pero lo expreso cada día en mi casa. Lo saben los míos. Hay veces que pienso que ya tengo a mis dos hijas encarriladas, y le digo a mi marido de vivir nuestra etapa, la vida que nos queda, pero es que hay veces que se me viene el mundo encima y quiero irme con ella”, lamentó.

Porcentajes ciegos de Mar y Silvina

El programa conectó con Mar y Silvina, las nominadas de la semana, que estaban en un hotel “desconectadas del mundo totalmente”. Allí, ambas expresaban sus ganas de seguir en la recta final y el programa mostraba los porcentajes ciegos: “Un 46% y un 54%”.

Antes de marcharse, el reality les quiso hacer unas últimas sorpresas. Silvina se reencontró con su madre, la que abrazó efusivamente: “Me he quedado muerta en la bañera, no me la esperaba aquí. Son 33 años apoyándome, tengo mucha suerte de contar con ella”, decía la concursanta.

Reencuentro de un padre y una hija, tras años sin relación

Pero si hubo un reencuentro emotivo ese fue el de Mar y su padre, con el que llevaba años sin hablarse, como había relatado en la granja. Él entró y se abrazaron: “¡Qué guapo! Mucha sorpresa y la carta y todo. No me lo esperaba para nada, estoy en shock”, confesaba la nominada. “Pasar de una granja en la que solo veía animales a ver a mi padre..”.

El progenitor aseguró haber visto todo el programa y hasta le aconsejó. Cuando Barneda le preguntó por sus intenciones con su hija, él se mostró claro: “Si me lo dicen hace dos semanas no me lo creo. Pero vale la pena estar aquí. Estoy convencido de lo que hago. Es un primer paso que creo que valora pero hay mucho por hacer todavía. Viene un nuevo comienzo, mucho esfuerzo por mi parte. Pero me hace feliz poder hacerlo. Conseguir una relación normal que nos haga felices a ambos”.

A lo que Mar respondía: “Estoy muy contenta, pero es eso, hay que demostrar lo que decía en la carta. Han pasado muchos años y me he ido dando cuenta de que me afectaba más de lo que creía. No tener relación contigo me ha afectado”, aseguraba.