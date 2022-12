'Pesadilla en El Paraíso' experimentó con Dani, Bea y sus suegras y mostró los ajustados porcentajes ciegos

“Se avecina tormenta en el Paraíso” advirtió Carlo Sobera al arranque del Debate número 13 de Pesadilla en El Paraíso. Se refería a que las respectivas suegras de Dani García y Beatriz Retamal - los nominados de la semana- estaban en la granja para reencontrarse con sus yernos.

Todo ello en una conexión más compleja que las habituales porque este domingo no estuvo Lara Álvarez junto a los concursantes, como informó el propio presentador.

Pero además de la ausencia de la asturiana y de la campaña electoral de las suegras, el otro gran protagonista fue Manuel que regresó a plató tras ser el último expulsado.

La guerra de Bea y Dani con sus suegras delante

Para Bea o Dani es su última semana en el reality y el programa dejó ver los porcentajes ciegos ajustados que tienen los dos por el momento: un 58% y un 42%.

Por lo que les propusieron que unas defensoras muy singulares acudieran a la granja a hacer campaña para uno de ellos. Así, Dani se topó con la que había sido su suegra, Yolanda. Solo verse, ella le confesó estar “bien y mal a ratos, porque fácil no nos lo estáis poniendo”.

Él explicó que “después de tantos meses sin llegar a separarnos del todo creo que me ha ido bien que viniera Bea al reality. Creo que los dos tenemos guardados nuestro lugar y cuando aprendamos a llevarnos seguiremos juntos o no”.

Pero ella lamentó que no se tuvieran “respeto alguno” y le aconsejó que se parara a escucharla así no te grita“. A lo que él respondió que por eso mismo se rompió su relación: ”Por tanta bronca de este tipo, y aquí hemos venido con el saco lleno de reproches“.

Minutos después la sorprendida era Bea que se reencontraba con Ana, su ex suegra, a la que abrazó pero viceversa no fue con tanto entusiasmo. Aun así, Bea no es escondió:“Yo vine a joderle el concurso a Daniel porque lo que veía fuera no me gustaba. Pero creo que el concurso se lo ha fastidiado él discutiendo con varias personas, ha abierto y cerrado sus guerras”.

A lo que la suegra seguró: “Le ha perjudicado en su concurso. No me gustó la entrada, que sacara cosas de su intimidad, las broncas, los gritos tampoco ayudan a la convivencia y tampoco al concurso. Creo que deberían pulir muhas cosas, con mano profesional, si los dos quisieran, pero estando como están no es el momento de estar juntos”.

Manu, a Danna en plató: “¿Sigues con tu novio?”

Manu entraba en plató y a la primera que saludaba era a su hermana. Después a Pipi Estrada y no quiso dejar de besar a Steisy, Omar y Danna, con la que aseguró que traía “la bandera blanca”.

Seguidamente el programa le puso un resumen de la relación de amor-odio que tuvo con ella, en el que ambos bromeaban, estaban siempre juntos, hasta que ella decidió poner límites y él aseguró haber tenido tocamientos bajo las sábanas: “Al principio empecé a sentir cosas por ella y me gustaba de verdad”, confesó.

Sobre las intimidades que aseguró haber tenido con ella: “Le pido perdón al novio y a ella. A veces la cago hablando. Lo conté porque me salió en el momento. El comportamiento que teníamos no era de amigos”. A lo que la influencer contestó: “Acepto el perdón pero lo que más me ha dolido de ti es que te tuve cariño, me importaste de verdad y cuando me di la vuelta contaste todo eso por detrás. Demostraste que solo te interesaba lo que podíamos tener o no”.

Pero lejos de reprocharle, Manuel repitió su objetivo: “¿Sigues con tu novio?”, interrumpió y ella respondió afirmativamente. Sobera se sorprendió de que el expulsado continuara insistiendo y él se rió: “Si algun dia la deja que venga a dar una vuelta por Cádiz”.

En cuanto a la reacción del novio de Danna, Manuel opinó: “Si mi parienta hiciera eso delante de toda España no me lo tomaría igual. No me lo creo nada, ni siente ni padece”. A lo que ella respondió: “Yo lo he visto llorar y sufrir pero de puertas hacia dentro, y confundes educación con sentir”.