'Pesadilla en El Paraíso' destapa una mentira de Avilés después de que él lamentara ser “el mentiroso de España”

Como era de esperar, José Antonio Avilés fue uno de los grandes protagonistas del estreno de Pesadilla en El Paraíso 2. Pero no solo por su mera condición de concursante, sino también por los acontecimientos en los que estuvo involucrado durante la primera gala de la edición, emitida este domingo por Telecinco.

Para empezar, Avilés tuvo un encontronazo con Antonio Montero después de que éste le acusara de desentenderse de famosos del universo Mediaset -puso como ejemplo a Ana María Aldón- una vez obtiene la información que quiere de ellos. “A estas alturas de la vida todo el mundo sabe quién eres”, dijo el colaborador de Sálvame en alusión al controvertido pasado de Avilés, marcado por las numerosas mentiras que pronunció en su día sobre su vida personal y profesional, así como la de otros rostros conocidos de la prensa del corazón.

“Eres un personaje curioso. Haciendo lo que has hecho es acojonante que hayas llegado donde has llegado”, añadió Montero, cuyo recordatorio no gustó nada a su compañero de reality. De hecho, sus palabras hicieron llorar al propio Avilés. “¿Tú crees que yo no sé que para la gente, en su casa, soy el mentiroso de España?”, lamentó el cordobés, que reconoció nuevamente sus errores del pasado, pidió perdón por los mismos y aseguró haber aprendido de ellos.

Un vídeo destapa la mentira en la granja de Avilés

Es más, incluso presumió de estar muy “sincero últimamente”. Una afirmación que, sin embargo, quedó en entredicho solo un rato más tarde. Concretamente, lo que tardó Pesadilla en El Paraíso en destapar la primera mentira de Avilés dentro del programa. Y es que el concursante aseguró que él, a diferencia de otros participantes del reality, no había probado la miel de la que disponen en la granja. Sin embargo, un vídeo grabado con las cámaras de seguridad en una zona donde los concursantes pensaban que no había cámaras -algo que, sin duda, ayudó a pillar in fraganti a nuestro protagonista- mostró cómo Avilés se echaba miel en el café en compañía de Tania y Begoña.

Una vez vista la 'prueba del delito', Nagore Robles recordó al concursante lo que había dicho anteriormente. Y ahí Avilés no tuvo más remedio que reconocer que, bueno, que en realidad sí había cogido miel. Pero con argumentos que justificaban su decisión. “En los últimos dos días, o en el último día, cada uno ha estado cogiendo de miel lo que le daba la gana. Yo he cogido lo que he querido”, dijo el ex de Viva la vida, que añadió en tono irónico: “Soy culpable. Me he comido la miel. El único que come miel y se come todo soy yo”.

Cerrado el asunto, Carlos Sobera preguntó a los tertulianos si lo de Avilés había sido “una mentirijilla” o “una gran mentira”. Y aquí hubo división de opiniones. Belén Rodríguez, en su vuelta a Telecinco tras la polémica con Sálvame, dijo que “esto es una pedazo de mentira. No podemos estar pidiendo que se olvide el pasado de Avilés mentiroso cuando con el vídeo sigue negando que cogiera miel”. En cambio, el Maestro Joao y Daniel Requena se mostraron más compasivos con el concursante. “Avilés se ha equivocado. Ha mentido y le hemos pillado. Ahora bien, no vamos a comparar las mentiras que dijo en el pasado con robar un poquito de miel en un programa en el que se pasa hambre”, dijo la participante de la primera edición.