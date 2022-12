'Pesadilla en El Paraíso' enfrentó en plató a Dani, Steisy y Pablo y destapó el drama de Israel con su hermano fallecido

El nuevo Debate de Pesadilla en El Paraíso tuvo como protagonista absoluto a Dani García, el expulsado de la semana y uno de los veteranos con más frentes abiertos.

El joven se encontró con Steisy y Pablo en plató, con quienes entró al concurso siendo amigo y acabaron siendo enemigos. También habló de su relación pasada, actual y el futuro que ve con Bea.

Pero no fue el único de la entreg que había guardado sorpresas para algunos. Bea se reencontró con su madre, Iwan también tuvo un mensaje de su progenitora e Israel se reencontró con ellos tras años sin verse.

El drama de Israel con sus padres por el fallecimiento de su hermano

Israel alucinó al ver entrar por la puerta a su padre y su madre. Corrió a abrazarles, mientras aseguraban estar muy orgullosos de su concurso y de ver cómo es.

Pero la madre también le pidió que lo disfrutara más en vez de ofuscarse. Algo que provocó el llanto de Israel que estaba viviendo un cúmulo de emociones porque hacía cuatro años que no veía a sus padres.

En plató, su defensor explicó la razón de no verse a menudo con ellos: “Muchas veces, cuando se vive un drama tan grande como la pérdida de un hermano que falleció en un accidente de tráfico, se hace difícil estar con las personas que te recuerdan que él ya no está”.

Dani se disculpó con Pablo y se enganchó con Steisy

Dani llegó a plató y saludó a la mayoría de presentes excepto a Steisy. Eso sí, a Pablo se le acercó para pedirle perdón expresamente: “De corazón si me miras a los ojos y me crees, te pido perdón por lo que hice durante los dos meses de concurso con ella y me hizo creer que teníais un pacto”, algo que no aceptó el interlocutor.

Mientras que el expulsado siguió: “También te pido perdón porque tú creyeras que me reía de ti cuando viniste, a mi me vendió ella que lo teníais permitido, si no, no lo hubiera hecho, a mi no me hacía falta hacer eso”.

En ese momento, el programa les puso un vídeo con un resumen de la relación de amor/odio entre ambos. Tras las imágenes, Dani expresó su opinión: “Esta relación que tengo con Steisy es por la carencia que me dice que tiene ella en la casa. Me lo pedía y me decía que con Pablo tenían eso permitido. Yo no me siento incómodo y para mí es un placer dárselo. Cuando la cosa va de más le paro los pies, la veía como una hermana. Eso me llevó a una discusión fuerte y si yo me hubiera querido aprovechar tenía el escenario perfecto”.

Steisy se mostró indignada y respondió: “Soy una persona liberal y puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, pero cuando quise separarme de él me manipuló diciendo que no se vería bien desde fuera. La cupa la tengo yo porque tenía pareja, pero él se comportaba de una manera que no tenía sentido que dijera que no le gustaba”.

Mientras que Pablo tampoco se creía a Dani: “Como amigo fuiste un completo cerdo porque cuando yo te pedí que frenaras seguisteis exactamente igual”. Pero el expulsado aclaró lo siguiente: “No somos amigos, nos hemos visto dos veces. Si hubiéramos sido amigos no me hace falta que tu novia me diga el tipo de relación tenéis. Después de verte yo la frené y ella quería seguir”.

Pero Steisy recordó un gesto de Dani que grabaron, como prueba contra él: “Cuando yo te corté me tiraste el vino por la habitación esa es la realidad”. Mientras que Dani aseguró que no sintió nada más que amistad por ella y que en la tercera semana de concurso ya le advirtió de que no quería ir más allá.

Dani, en plató: “No sé si estoy enamorado de Bea”

Preguntado por cómo está su relación con Bea en ese momento: “Estoy esperando a Bea fuera. Al entrar se me removieron todos los sentimientos. Todos los enfrentamientos que habéis visto es por lo que por desgracia dejamos la relación. Las faltas de respeto es lo que no debe haber en una relación feliz. Somos conscientes de que así no se puede estar con nadie. Nos queremos, hay sentimientos así que tendremos que hablar”.

También habló de las razones que les habían llevado a la ruptura antes del reality: “Nos echamos en cara los reproches de la mochila de cada uno y me molesta que yo tenga que parar cuando ella llega a su tope y yo tenga que aguantar. Yo me tengo que comer todo lo que se me dice al principio y justo tengo que parar cuando ella quiere”.

En una de las imágenes que emitió el programa, se vio cómo Bea mandaba a “la mierda” a la madre de Dani, algo que provocó una nueva ruptura entre ellos. La madre que estaba presente en plató también habló .“A mí no me sentó bien pero es que Bea no controla nada. Es una línea roja, no le echo toda la culpa a ella, pero lo que no puede ser es que él la tenga toda”.

Él se quejó de que todo el mundo le culpara de todo :“Que nadie me haga responsable de lo que hace la gente, insulte, hable de tales maneras...Me molesta qe me digan que no sufro”. Pero al ser preguntado por si se sentía enamorado, le costó responder a ello: “Le echo de menos, tengo ganas de verla, la he querido mucho, aguantamos mucho por lo que nos hemos querido. Es imposible que no se me remuevan sentimientos si la vuelvo a ver”.

Como reflexión final, Dani repitió: “Me arrepiento mucho del daño que hicimos a Pablo. También lo siento por Steisy porque no sé qué ha entendido para alejarse por completo de mí”.