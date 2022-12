'Pesadilla en El Paraíso' expulsó a otro de sus veteranos, rompió su pareja definitiva y ya tiene semifinalistas

Pesadilla en el Paraíso cumplió sus 100 días de concurso y lo celebró pidiendo que los granjeros recordaran su mejor y peor momento en él. Algo que derrumbó a Victor Janeiro que es el único con una familia a la que ha dejado fuera.

Además del torero, ya son pocos los veteranos que continuan en el reality porque en la gala de este miércoles, 7 de diciembre, la audiencia quiso que se marchara otro de ellos: Dani García.

Por lo que ahora solo quedan cuidando a los animales: Victor, Israel Arroyo y Daniela Requena como los originales y Beatriz Retamal e Iwan Molina como los más frescos.

Bea vuelve a superar a su rival y se queda una semana más

“Es la expulsión más dura hasta el día de hoy” aseguraba Carlos Sobera refiriéndose al enfrentamiento entre Dani y Bea como nominados de la semana.

Ambos habían expresado sus ganas de quedarse hasta el final pero solo uno de ellos iba a poder: “Los espectadores han decidido, con un 56% de los votos, que el expulsado sea Dani”. Los que habían sido pareja y ahora decían que fuera seguirían separados, se abrazaban como última vez en el concurso.

“Gracias a todo el mundo por traerme hasta aquí, ha sido una experiencia inreíble. Gracias a mi madre por haberme defendido tanto y a vosotros por hacérnoslo pasar mejor, y hasta aquí hemos llegado”, decía Dani sin perder la sonrisa. Preguntado por la sensación de marcharse por Bea: “Lo que me gusta es superarme, ha sido bonito y estoy encantado de que haya sido con Bea, que es maravillosa a pesar de lo malo que se ha visto pero es más bonito por detrás”.

Mientras que ella opinaba lo siguiente: “Pretendía venir a joderle su concurso pero no así y me voy a dejado con un sabor agridulce. Estoy agradecida a mi gente y voy a vivir esta semana al máximo, por los dos. Sé que era su primer reality y que le hacía ilusión, pero me siento fatal por la parte que me toca porque a mi me molestaría muchísimo un duelo así y haber llegado a la mitad”.

Por lo que la pareja del programa se rompían de forma definitiva así, o eso aseguraban ambas partes.

Nuevos nominados y tercer semifinalista

Los concursantes volvían a nominar por última vez con Iwan y Daniela convertidos ya en primer y segundo finalista. Por lo que las nominaciones ya tenían pocos objetivos.

Así, Bea fue la nominada del grupo: “Tercera semana consecutiva y pienso que todo pasa por algo. Estoy agradecida de estar aquí, que me hayan salvado hasta ahora y pido a todo el mundo que me apoye. Voy a disfrutar esta semana a tope”, dijo la ganadora de GH 17.

Seguidamente entró Dani para añadir a Israel a la lista negra: “Para ser un justo y digno finalista debe pasar por el filtro del público”, sentenció el ex tentador.

De forma que Daniel, Iwan y Victor se convirtieron en los semifinalistas de la primera edición del reality. “A partir de ahora la prueba más importante empieza con el veredicto del público, sin inmunes ni capataces”, advirtió ara sobre los próximos días.