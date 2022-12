'Pesadilla en El Paraíso' pesca en 'Got Talent' a la quinta concursante oficial de su segunda edición

Con la primera edición ya clausurada tras la celebración del Debate final, Telecinco ultima la reapertura de Pesadilla en El Paraíso con una segunda temporada que ya tiene confirmados a sus primeros cinco granjeros. A Maite Galdeano, Kiko Jiménez, José Antonio Avilés y Borja Estrada se suma talento de Got Talent que por primera vez salta a un reality principal de la cadena.

Silvina Magari, participante de la séptima edición del talent de Mediaset, hará las maletas y se trasladará a la granja como quinta concursante oficial de la segunda temporada.

Debutante en el universo de la telerrealidad, esta artista destacó en 2021 por llevarse el Pase de Oro de Santi Millán en Got Talent. Al principio no causó muy buena impresión al jurado más exigente de la mesa, Risto Mejide, pero este no tardó en cambiar de opinión cuando escuchó su canción. “Voy a bajar como Beyoncé por Gran Vía, pelo, pelo, pelo…”, decía su 'hit'.

El de Silvina es el primer caso de un artista de Got Talent que salta a Pesadilla en El Paraíso, reality de la misma productora. Aunque estaba desaparecida de la TV desde ese debut en el escenario del talent show, Fremantle recupera su perfil para explotar su potencial como concursante de reality.

Según destaca Telecinco en su web, la artista acumula 15.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra su cara más auténtica. Además, tiene su propio espectáculo 'Bingo Arquímedes' en Gran Vía.

Su actuación en 'Got Talent'