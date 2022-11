'Pesadilla en El Paraíso' respondió a “la gran duda” de Danna Ponce y ¿desveló la fecha de fin del reality?

La nueva entrega del Debate de Pesadilla en El Paraíso vivió su propia “noche de sorpresas” con algunos de los reencuentros más deseados por los concursantes: sus familiares y amigos.

Todo ello unas semanas antes del posible fin del reality, y es que Manuel desveló las fechas que podría estar barajando el programa para su desenlace: “Ojalá me vea dentro de tres semanas” dijo refiriéndose a abrazar a su hermana en la final.

Además, Carlos Sobera reveló los porcentajes ciegos de los dos nominados de la semana: Bea y Manuel. Sin saber a quién pertenece cada cifra, se tratan de los votos más claros de lo que llevamos de edición: un 27% contra un 73%.

Manuel, a sus padres: “Os pido perdón porque me pierde la boca”

Manuel fue el primero en recibir la grata sorpresa de la visita de sus padres. Al verles se emocionó, sobre todo con su padre, al que abrazó hasta casi caerse para atrás.

“Si tengo que pedir perdón por algo, porque a veces me pierde la boca, pues lo pido”, les decía mirándoles a los ojos. “Yo no quiero que estéis mal por ello. Soy un chaval de barrio, pero es que soy así, soy muy llano, la educación que tengo se la debo a ellos dos”, lamentaba.

El padre le repitió que siempre fuera “con la verdad por delante, con las mentiras no vas a ningún lado”. Y eso le hizo pensar en lo vivido con Danna: “Hubo un momento que me sentí utilizado, quizá no debí contar lo que conté pero lo hice porque es lo que pasó. Puede que lo hicera por rabia pero el novio debía saber lo que pasó. La niña me gustó de verdad, pero en ningún momento quise hacerle daño ni a ella ni a su pareja”, aseguró.

La abuela de Bea: “Calladita estás más guapa”

Bea se lanzó corriendo a los brazos de su abuela al encontrársela en la granja. Lágrimas, risas y piropos fueron las protagonistas del primer impacto. “Es el mejor regalo que me podíais hacer”, agradecía la ex gran hermana.

Su abuela le dejó unos cuantos consejos: “ A lo que digan no te metas en sus discusiones. Y estarás más feliz, que tienes los ojos cargaditos de pena”.

Y la nieta le tranquilizaba: “No te preocupes que tengo dinamita para todos. Estoy triste pero son momentos, de día también me río un montón. Es que es un poco difícil la situación con Dani y es lo que más me afecta. Estoy sacando lo peor de mí, y soy muy alegre pero aquí no lo estoy demostrando”, lamentó. A lo que la abuela subrayó: “Calladita estás más guapa”.

Israel totalmente emocionado con Steisy

Por su parte, Israel - que es el capataz esta semana- también tuvo su chute de energía al conectar por videollamada con plató y ver a su sobrino y a Steisy.

La ex granjera le transmitía su apoyo incondicional: “Te queremos todos, ¡qué pedazo de concurso estás haciendo! Sigue confiando en ti, en tu instinto, al lado de Daniela. Que nadie os pare el cachondeo y risa que nos encanta”.

Mientrasa que su sobrino le prometía montarle una fiesta por todo lo alto por su cumpleaños. Israel casi no pudo articular palabra de la emoción y se lo agradeció entre lágrimas.

La gran duda entre Danna y su novio de fuera

Danna regresó a plató tras ser la nueva expulsada y lo primero que hizo fue correr a abrazar a su novio, Xavi. Con el que se había reencontrado durante los días después de haber salido y antes de pisar el plató, pero quiso zanjar cualquier habladuría.

“La gran duda que teníamos sobre si seguíais juntos o no la hemos solventado con elegancia y amor”, comentó Sobera al escuchar las siguientes disculpas de la influencer, hacia su chico: “Quiero decirte que aunque te he pedido perdón de puertas para dentro, si he tenido la poca vergüenza de faltarte al respeto delante de toda España también te lo quiero perdir delante de todo el mundo. Tengo a mi lado un pedazo de hombre increíble, no te lo merecías”.

Tras el momento del perdón, el presentador dio paso a un resumen de la relación entre Danna y Manuel, que pasó del cariño a una atracción evidente y después a la enemistad: “No me arrepiento porque para mí ese cariño era real en ese momento. Encontré un apoyo brutal en Manuel, una persona con la que me reía, me lo pasaba bien”.

Y confesaba lo siguiente: “Si no hubiera tenido pareja habría pasado algo más, no era solo atracción, también cariño. A mí se me cae la cara de vergüenza de mi actitud pero sonrío porque lo pasé bien en ese momento. La principal culpable soy yo, no Manuel”.

Para acabar quiso aclarar “lo más polémico de mi paso”: “Yo me equivoqué porque no quería explicar algunas cosas como los tocamientos, porque no era un papel que le correspondiera a Manuel. Lo que hacemos debajo de las sábanas pertenece a los dos, no a uno. Quería ocultarlo en televisión pero al ver que se hacían insinuaciones, defendí mi verdad. Manuel sí me tocó, yo le aparté, me equivoqué al volver a su cama. Pero no me ha masturbado”, zanjó.