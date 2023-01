'Pesadilla en El Paraíso' sorprende con 2 nuevas entradas, un culebrón del pasado y el “error” de Avilés

“Este es un nuevo comienzo de esta aventura” advertía Sandra Barneda al arrancar el tercer debate de Pesadilla en El Paraíso 2. Y es que el reality tenía preparadas dos entradas que revolucionarían la granja.

Tras la complicidad con Sandra, Nagore Robles dio paso tanto a Maite Galdeano como a Albert Barranco para reencontrarse con Kiko Jiménez y Tania Deniz, respectivamente, y acompañarles hasta el jueves cuando se decida cuál de los dos será el expulsado.

El programa también mostró los porcentajes ciegos de ambos nominados: 47% frente a 53%. Unos votos bastante ajustados, y que posiblemente cambiarán con la entrada de los dos apoyos.

Además, José Antonio Avilés estuvo en plató tras ser el tercer expulsado de la edición para responder, sobre todo, a la polémica con Borja y Pipi Estrada.

Maite y Albert Barranco, los nuevos compañeros temporales

Los nominados de la semana descubrieron que sus posibles últimos días en la granja iban a ser más dulces de lo que esperaban. El primero fue Kiko que se reencontró con Maite.

Su suegra le comunicó lo orgullosos que se sentían de él: “Lo estás hacinedo de maravilla, eres encantador, no te hace falta cambiar. Solo cuando cante el gallo procura no quedarte mucho en la cama”, le pidió.

Para más tarde descubrir que se quedaba junto a él cuatro días, y les alegró a ambos porque la salida de ella había sido demasiado temprana.

Seguidamente fue Tania la que vivió una grata sorpresa al reencontrarse con Albert Barranco, su novio. Ambos se besaron, abrazaron y dedicaron halagos.

“Tenía muchas ganas de verte.Tienes mucho apoyo fuera, la gente te quiere mucho. Pero sí que te pido que pienses antes las cosas y si tienes que pedir perdón no pasa nada por hacerlo”, aconsejó el viceverso. Mientras ella repetía que le echaba mucho de menos.

Él la miró a los ojos y se sinceró: “Me enamoré de ti muy pronto, quiero todo contigo, cuando supe que venías aquí lo pasé muy mal. Quise salir corriendo pero tiré para adelante y espero que te vengas a vivir conmigo pronto pero dures mucho aquí”, aseguró.

Ella celebró que su pareja se quedara cuatro días más. Algo que puede beneficiarle... o no. Lo que cabe recordar es que Gloria Camila le fue infiel a Kiko Jiménez con Barranco, por lo que ahí hay otro culebrón.

El gran “error” Avilés y su disputa con los Estrada

Avilés volvió al plató como tercer expulsado y para responder a las dudas de los colaboradores. Preguntado por la razón de que el público le echara: “Creo que estoy aquí porque no quise emprender vuelo en el reality. Me dio un bajón emocional, que estaba más fuera que dentro y no lo superé. No sabía lo que me iba a encontrar cuando saliese. La otra vez que salí de un reality tenía mi vida destrozada y tenía miedo de eso”, reflexionó.

Por otro lado, el hasta ahora concursantes aseguró que se sentía “orgulloso” de su paso y volvería hacer lo mismo. Sobre todo, por haber “aprendido a contenerme en muchas cosas”.

Si algo recalcó en el reality fue que “el error que me ha acompañado en mi vida es la mentira, lo veo parte de una enfermedad, te metes en una rueda que para conseguir otro objetivo cada vez lo haces más grande. Lo más duro es la etiqueta que arrastras”.

Y, seguidamente, llegó al tema de Borja y Pipi Estrada, que había dinamitado su relación. El hijo del tertuliano deportivo dijo que sus padres habían vendido un piso por un millón de euros y Avilés lo subrayó mencionando a Terelu y la deuda que tenía que pagarle Pipi.

Sobre eso, Avilés pidió perdón a la madre de Borja: “Le pido disculpas por pasar ese trago, no sabía que estaba en plató. Sé lo que es que una madre defienda a su hijo en plató”. Pero todo lo contrario con Pipi: “No tienes vergüenza, yo no estoy dando ninguna noticia falsa, se confunde tu hijo, no yo. Incluso tu hijo ha dicho que con Terelu tenéis un acuerdo y por eso no le has pagado lo que le debes”, sentenció.

Mientras Pipi respondió que su hijo se confundió en su inocencia y él aprovechó para atacar: “No te creo tus perdones porque son perdones de conveniencia”.