Pilar Rahola echa en cara el Caso Gürtel a Esperanza Aguirre en su duelo en 'Roast Battle': “Querida, ¿quién era M. Rajoy?”

Comedy Central emitió este domingo una nueva entrega de Roast Battle, programa en el que diferentes famosos se enfrentan cara a cara a una lucha dialéctica, plagada de cortes, bromas y zascas. El formato, presentado por Dani Mateo, que además es juez junto a Eva Soriano y Vaquero, enfrentó a Esperanza Aguirre y Pilar Rahola.

“Antes de empezar, una advertencia: No miréis a Esperanza Aguirre fijamente, os privatiza”, empezó diciendo la catalana, que al estar en una grabación, afirmó sentirse “como Villarejo”. “Sé que te hace muchísima ilusión aparecer en una grabación, porque resulta que se descubrió que el CNI había grabado a toda la gente importante de Cataluña... y tu no estabas entre ellos”, replicó con sorna la expolítica del Partido Popular.

“Dijiste que fuiste la que destapaste todo el tema de la Gürtel. Querida mía, ¿quién era M. Rajoy? ¡Por favor! ¿Quién era? Un momento, lo sé: era Pablo Iglesias...”, respondió irónica Rahola, a la que Aguirre echó en cara haber escrito, entre otras “tragedias”, la biografía de Artur Mas. “Su mejor libro de ficción”, remató la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

“Hacer la biografía de Feijóo podría ser un poquito más dura. Puestos a imaginar, tienes que meterte en el yate, tienes que tener amigos, es como complicado...”, contestó la tertuliana. “Pues para la de Puigdemont te tendrás que meter en la maleta del coche”, soltó la aludida en un nuevo zasca.

Del accidente de helicóptero a Waterloo

La batalla continuó y Pilar Rahola se mofó de su interlocutora por una de sus 'hazañas' en la política: “Tuve el síndrome del impostor hasta que supe que fuiste la ministra de Cultura. Has hecho tanto por la cultura como Ortega Smith por la inteligencia, o por la inmigración”, bromeó la periodista.

“Ella tiene un marido estupendo, mucho más joven que ella, navarro, que además no era independentista. Pero me han dicho que le has estado adoctrinando 25 años”, contestó Aguirre antes de llevarse un nuevo corte. “Perdona, no hace falta tanto. Antes era de derechas y pepero, y ahora está informado”, atizó la catalana, que recordó a su rival el accidente de helicóptero que sufrió junto a Mariano Rajoy. “Tiene tela que tenga que venir una catalana y recordarte que el lema de Madrid es 'de Madrid al cielo', no al revés, querida”, dijo desatando las risas del público.

Rahola recordó también la etapa de Aguirre como “gran promesa del golf”, asegurando que aunque dejase el deporte, “no has dado un palo al agua”. También rememoró su paso por Celebrity Bake Off, talent culinario de Amazon Prime Video en el que participó. “Admiro muchísimo que sea capaz de presentarse a un concurso de cocina sin haber cocinado en su vida. Aunque para no cocinar tienes a los madrileños fritos”, sentenció.

“Hablando de cocina. Estarás harta de las coles de Bruselas con la de veces que vas a Waterloo a ver a Puigdemont”, replicó la exmandataria del PP. “Voy a ir a Waterloo a ver al president Puigdemont hasta que proclamemos la República, que la vas a ver, y luego seremos buenas vecinas, hasta nos vamos a entender y todo”, remató Rahola, a la que Aguirre dijo parecerse “porque las dos somos españolas”. “Lo tuyo no tiene remedio, lo mío es transitorio”, dijo con sorna la catalana.

Finalmente, el árbitro dio por finalizada la batalla, dando paso a los jueces. Mateo, Soriano y Vaquero elogiaron la entrega de las concursantes antes de dar su veredicto final. El jurado no se mojó y prefirió dejar el enfrentamiento en un empate.