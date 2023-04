Pilar Rubio desvela el problema de salud que sufrió cuando era reportera: “Es un trabajo muy duro”

Pilar Rubio no tiene malas palabras para los reporteros que le persiguen por las calles o hacen guardia frente a la puerta de su casa. Al fin y al cabo, un día fueron sus compañeros.

La presentadora empatiza con ellos. “Es un trabajo muy duro y muy desagradecido”, afirmó sin pensárselo en Días de tele. “Yo he sido reportera y sé lo que es estar en la calle pasando frío o esperando a que salga un personaje”, añadió la televisiva, que hizo este tipo de labores empuñando el micrófono de Sé lo que hicisteis entre 2006 y 2009.

De hecho, en una ocasión tuvo un problema de salud por una jornada de trabajo que fue especialmente sufrida. “He cogido hasta cistitis por no poder moverme de la puerta de un sitio”, reveló ante la mirada atónita de Julia Otero. Llevaba “cuatro o cinco horas” esperando la salida de un famoso y no se quiso arriesgarse a buscar un baño para hacer sus necesidades: “¿Y si salía en ese momento?”, se preguntó.

Rubio no aclaró para qué programa estaba trabajando cuando tuvo este percance.

“Además, es muy útil tener paparazis en la puerta de casa porque así no vas sola a los sitios”, bromeó la televisiva, que se convirtió en uno de los personajes más populares de la pequeña pantalla tras pasar por el formato humorístico de laSexta.

“Ellos van a venir porque es su trabajo, no están ahí por gusto. Entonces, ya que están, vamos a intentar llevarnos bien y llegar a un acuerdo entre los dos para que yo no me sienta invadida y ellos puedan hacer su trabajo”, argumentó antes de que el programa le mostrara sus primeros encuentros con su marido, Sergio Ramos, cuando ella era reportera.