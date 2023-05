Pilar Rubio se sincera sobre lo que vivió en 'OT 2011' y señala a los productores: “Querían boicotearlo desde dentro”

El anuncio de la vuelta de Operación Triunfo a la televisión con una nueva edición en Amazon Prime Video, como avanzó verTele en exclusiva, ha vuelto a poner el foco sobre el talent show, que arrancará próximamente sus castings. Un reinicio sobre el que ha sido preguntada Pilar Rubio, la presentadora de la última etapa en Telecinco, que ha hablado abiertamente por primera vez de lo que vivió en aquel señalado OT 2011.

Con motivo del estreno de su nuevo programa en Telemadrid, el show de humor El Mejor, la conductora ha sido cuestionada por el famoso “boicot” que sufrió en su edición de OT. Algo sobre lo que no había querido pronunciarse por su respeto a Paolo Vasile, y de lo que se ha animado a hablar en la actualidad en una entrevista reciente a Bluper.

Preguntada sobre si es cierto que le mandaban tarde los guiones de las galas en directo, como desveló la exdirectora de comunicación de Mediaset Mirta Drago en su blog, Pilar Rubio ha asegurado que así era. “O no me los daban o no recibía instrucciones por el pinganillo. Era un boicot que te hacía sentir desubicada”, revela, sincera.

La presentadora fue el objeto principal de las críticas hacia OT 2011, e incluso fue señalada como la culpable de que aquella edición, la última de Telecinco, fuese cancelada tras la emisión de sólo cinco galas. “Fue bastante duro porque, al final, yo era la cara visible y la gente no entendía lo que estaba pasando”, admite ahora.

Pilar Rubio señala a los productores de 'OT'

Pilar Rubio, que hasta el momento no había hablado de manera pública sobre el asunto, señala a los entonces productores del formato, Toni Cruz y Josep María Mainat. “La manera de boicotear un programa, como estaban haciendo los productores, era atacando la presentadora” (...) “Eran guerras entre la dirección, la productora y la cadena. No interesaba seguir con esa unión y querían boicotearlo desde dentro”.

La conductora recuerda que “no quería ni hacer ensayos generales, yo me iba días antes y decía 'dadme información'. Era yo la que me buscaba las mañas para poder hacer un directo de tres horas y manejar la situación. 'No, es que no tenemos nada'. 'Es que esto es un programa en movimiento', me decían”.

Finalmente, Pilar Rubio descarta postularse como presentadora del nuevo Operación Triunfo en su etapa en Prime Video: “No es un programa en el que me vea ahora, y menos con todo eso. No tengo un buen recuerdo. No fue culpa mía, evidentemente, pero de todo se aprende”.