Pilar Vidal metió en un “lío” a Jorge Javier por quedarse “muda” ante Tamara Falcó: “¡Tendrás poca vergüenza!”

Sálvame vivió este jueves uno de esos momentos que consiguen captar la atención del público y dejan al plató en silencio. El programa de Telecinco asistió en directo a la reaparición de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que escenificaron su reconciliación ante decenas de cámaras en un evento organizado por una marca de moda.

Estefanía y Steisy, víctimas del supuesto falso representante de famosos: "Le mandé el vídeo y desapareció"

Más

Pero no solo eso. El magacín que presenta Jorge Javier Vázquez presenció el reencuentro de una de sus colaboradoras, Pilar Vidal, con el futuro marido de la marquesa de Griñón.

No es que hubiera muy buena relación entre ellos. De hecho, más bien al contrario, les separaba un océano por las críticas que ella vertió sobre él después de que negara e intentara ocultar que había sido infiel a la hija de Isabel Presyler. Pero este jueves, sin la presencia de las cámaras, la periodista y el empresario dieron los primeros pasos hacia un posible entendimiento.

“Como se dice vulgarmente, te has bajado las bragas”, le espetó el presentador. “No, cariño. La que es profesional, es profesional. No me he bajado las bragas”, contestó la tertuliana desde el evento en el que había tenido ocasión de hablar con la pareja. “Simplemente he hecho lo que le prometí [a Tamara] de regalo de bodas. Yo lo había hablado con ella y le dije que si le veía le iba a pedir disculpas por si en algún momento lo he molestado. Iñigo estaba muy nervioso y le he visto muy delgado, quizá por los nervios”.

“Le he dicho que quería que supiese que he enterrado el hacha de guerra. Íñigo me ha contestado que no pasa nada, que entiende que es mi trabajo. Y le he dicho que hay algo que creo que nos une y que ambos queremos mucho, que es Tamara. El ha reconocido que sí y le he dicho que tenemos una conversación fuera de aquí”, prosiguió Vidal.

Instantes después, la periodista tuvo la oportunidad de acercarse de nuevo a la pareja, por lo que Sálvame propició otro careo entre Vidal y Onieva. “Íñigo, perdona”, alcanzó a decir la tertuliana, pero el prometido de Tamara Falcó se escabulló entre los reporteros apresuradamente. Para desgracia de Sálvame, la imagen se congeló en ese preciso instante y no se pudo escuchar la reacción de Onieva, si es que la hubo.

El encuentro de Pilar Vidal con Tamara Falcó

Pero la marquesa de Griñón desfiló justo después ante las cámaras y los periodistas, así que Vidal tuvo ocasión de hablar con ella. Sin embargo, se quedó en blanco y necesitó unos segundos para lanzarle el comentario más inesperado: “Tamara, solo una cosa. Nos ha invitado Jorge Javier a cenar a ti, a Íñigo y a mí. ¿Aceptarás?”.

La celebrity se quedó un poco desconcertada, de modo que optó por darle largas: “Bueno, ya veremos”, le dijo entre risas mientras corría hacia el tumulto.

Jorge Javier, que esperaba que su compañera pidiera explicaciones a Tamara Falcó por el desplante que le acaba de hacer su novio, se quedó a cuadros: con este giro de guion: “¡Pero esta mujer en qué lío me mete ahora!”, exclamó sorprendido. “Tendrás poca vergüenza que te has quedado muda delante de Tamara y me has sacado a mí de comodín. ¡Tendrás poca vergüenza! No has tenido la valentía de decirle que su novio te ha despreciado delante de toda España”, le dijo sin perder la sonrisa.

Vidal se lo tomó con humor: “Si Íñigo pasa de mí, ¿qué hago? Ha pasado de mí y de todos. Creo que está muy nervioso y no quiere decir nada a nadie”. “Solidaridad total con Pilar”, defendió el presentador para condenar la actitud del empresario.