Pipi Estrada desvela en 'Fiesta' el mensaje que le envió Matamoros para no invitarle a su boda

La lista de invitados a la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo está bajo el punto de mira. ¿Por qué se descartó a algunos de los rostros más conocidos de Telecinco?, se preguntan en los magacines de la cadena. Pipi Estrada es uno de los que se quedó a las puertas del banquete.

Jorge Javier, arropado por multitud de compañeros y personalidades tras anunciar que seguirá fuera de la TV

Más

Pero el tertuliano sabe por qué, a diferencia de otras celebrities que no entienden que se les ninguneara. A Pipi Estrada no se le invitó a la boda para no incomodar a Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Esta última, al parecer, es muy amiga de la novia.

Al menos esa fue la explicación que le dio el propio Matamoros, que se vio en la necesidad de justificarse mediante un mensaje de Whatsapp que fue leído este sábado en Fiesta, horas después de que tuviera lugar el mediático enlace matrimonial.

Pipi, cuya relación con la familia Campos sigue siendo muy mala, sacó el teléfono y se dispuso a revelar palabra por palabra las explicaciones de su compañero de Sálvame: “Sabes perfectamente que no podía invitarte por las circunstancias de la concurrencia de Alejandra y Terelu. Alejandra es íntima de Marta. Sin ningún rencor por mi parte, un abrazo”, dice el mensaje que le envió Matamoros.

Estaba presente en el plató de Fiesta Alejandra Rubio, por lo que tuvo ocasión de negar por activa y por pasiva que ella o su madre hubieran pedido que se vetara a Pipi. “A mí me das igual. Si hubieras estado en la boda, me parecería perfecto. No tengo ningún problema en compartir espacio contigo”, le dijo.

Minutos después, Terelu Campos envió un mensaje al programa para incidir en las palabras de su hija.