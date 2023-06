Pipi Estrada causa indignación en 'Fiesta' por su forma de justificar una infidelidad: “Manda narices que tú digas eso”

Fiesta se hizo eco este domingo de la reciente ruptura amorosa de Carlos Sáinz Jr. El piloto de Fórmula y su pareja de hace siete años, Isa Hernáez, han roto recientemente entre rumores de infidelidad por parte del madrileño, aunque la pieza emitida por el programa informaba de que esos rumores “no se han terminado nunca de confirmar, pero muchos dan por ciertos”.

Para salir de dudas, Emma García preguntó a Pipi Estrada si había un motivo real, más allá de rumores, que explicara el final de esta relación. Y Pipi no solo compró la hipótesis de la infidelidad, sino que además la justificó de una manera que indignó al resto de tertulianos. “Mira, yo ya soy perro viejo en esto. El motivo es que Carlos ha tomado ya una relevancia y una popularidad... Y además, con la percha que tiene”, dijo el periodista deportivo, explicando así que, de haber sido infiel, Carlos Sáinz Jr. lo habría sido debido a su crecimiento profesional como piloto de Ferrari.

La primera en dejar claro que no estaba de acuerdo fue Alejandra Rubio, que calificó de “tontería” las palabras de Pipi. “Vamos a ver, ¿qué tiene que ver que haya tomado más relevancia con que siga con su novia de hace siete años?”, preguntó la hija de Terelu Campos. “Pues que después de esta relación larga se le abre otros horizontes, se le abren otros mundos y es muy difícil, cuando te entran por la derecha, por la izquierda, por el centro, por detrás y por el otro lado decir que no. Y ya está”, respondió Estrada.

Pipi: “Pero tiene órganos, ¿eh?”

“Ay, ay, ay, Qué antigüedad. Eso sí que es antiguo, Pipi”, señaló Beatriz Cortázar. “No se llama antigüedad. No sé si es el caso de este chico, pero manda narices que tú digas eso, Pipi. Como está arrasando una persona y está ligando mucho, no tiene otra [opción] que poner los cuernos, ¿no?”, comentó, a su vez, Emma García, que al igual que sus compañeros, no daba crédito a las palabras del tertuliano.

Sin embargo, la cosa no quedó aquí. Porque cuando Alejandra Rubio dijo que lo que había dicho Pipi “es algo antiguo y muy feo” y que, a su juicio, Carlos Sáinz Jr. “está bastante centrado en su profesión y no creo que esté por ahí”, su compañero de tertulia respondió lo siguiente: “Pero tiene órganos, ¿eh? Tiene órganos”. “Ay, Pipi, por favor”, se oyó de fondo antes de que el colaborador se 'explicara' mejor: “Digo que es humano, que se mueve”,