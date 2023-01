Pipi Estrada detalla el estado de su deuda económica con Terelu Campos: “En los últimos meses he pagado mucho”

El primer Debate de Pesadilla en El Paraíso 2 centró su atención en plató, donde además de producirse el debut de Sandra Barneda y su primera conexión con Nagore Robles, se dio espacio a Pipi Estrada para que explicase en qué estado se encuentra su conflicto legal con Terelu Campos.

Así fue la primera conexión entre Sandra Barneda y su "queridísima" Nagore Robles: "¡Qué ganas tenía!"

Más

El periodista deportivo, que ha pasado de concursante a defensor de su hijo en esta segunda edición del reality, se convirtió en protagonista este domingo 15 de enero por una conversación entre José Antonio Avilés y Borja Estrada en la granja. Una charla en la que el polémico tertuliano sacó a relucir la deuda de Pipi, y que llevó al aludido a reaccionar en directo en Telecinco.

“Habla con una osadía y un desconocimiento absolutos. Por edad no sabe realmente cómo se desarrollaron los hechos, pero le gusta opinar...”, comenzó diciendo Estrada sobre Avilés. “¿Qué se está inventando?”, le preguntó Barneda, interesándose por conocer los detalles del problema.

“Dice que yo tenía mucho dinero y no quise pagar la demanda”, apuntó Pipi, que recapituló cómo sucedió todo: “Esta es la historia real de una pareja real que dio rienda suelta a su pasión en momentos puntuales de su vida. Y yo me equivoqué una vez salí de esa relación porque no pensé bien, estaba sangrando por dentro. Llevado por la impulsividad el director de Interviú me convenció para hacer cuatro capítulos de unas memorias pasionales”.

Unas “memorias” que para el periodista no tenían mayor relevancia, pero que sí tuvieron un gran impacto y por las que Terelu Campos le demandó. “Hay autobiografías tremendamente crueles y no pasa absolutamente nada. En ese momento yo desarrollé momentos puntuales, nada extraordinario”, se justificó. “Revelaste la más estricta intimidad y estuvo feo”, le recordó Sandra Barneda.

Pipi Estrada: “Me queda muy poquito por pagar”

El tertuliano reconoció que ahora mismo “no haría lo que hizo” y que fue “innecesario”. Y además, dio detalles del estado en que se encuentra su deuda económica: “En aquel momento fui condenado en primera instancia con 10.000 euros. Mi abogado me dijo que era recurrible, así que recurrí y cuando llegó al Supremo pasó a 60.000 más costas, una cosa increíble. La justicia es cara o cruz, y tengo que apechugar. En los últimos meses he pagado mucho, de 73.000 euros me queda muy poquito por pagar”.

“Has dicho que no te lucraste, ¿significa que Interviú no te pagó nada?”, le preguntó la presentadora. “Interviú me pagó. Hice cuatro capítulos por los que cobré 4.000 euros”, desveló. “Tú cobraste. No es el precio de lo que cobraste, si no de lo que la revista ganó con esas memorias”, sentenció Barneda.

Recordemos que en abril de 2022, y después de que Sálvame anunciase el fichaje de Pipi como colaborador, Terelu pidió al programa que le ingresasen a ella su sueldo precisamente por lo que todavía le debía. Entonces, dijo que aún no le había pagado por la condena que le fue impuesta.